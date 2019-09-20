Avrupa piyasaları Almanya ÜFE verisi sonrası yatay

Avrupa hisse senedi piyasaları, Almanya’dan gelen üretici fiyat endeksi (ÜFE) veriler sonrası açılışta yatay seyretti.Almanya’dan açıklanan veriler, üretici fiyatlarının beklentinin altında yüzde 0.5 düştüğünü gösterdi.Bunun yanında Brexit ve ticarete yönelik süreç de belirsizliğini korurken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’ın iki taraf arasında hala bir Brexit anlaşmasının mümkün olduğuna yönelik açıklamalarına rağmen, Londra tarafında henüz bir hareket görülmediği belirtildi.icaret kapsamında ise yatırımcılar, ABD ve Çin arasında bugün devam etmesi beklenen ticari müzakereleri takip edecek. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) söz konusu görüşmeler öncesi aralarında plastik pipet ve köpek tasmaları bulunan 437 adet Çin ürünün mevcut ek gümrük vergilerinden muaf olacağını duyurmuştu.Gelişmelerin ardından Avrupa piyasaları açılışta DAX ve CAC bir değişim göstermezken, FTSE yüzde 0.37 düştü.Ayrıca, euro dolar karşısında yüzde 0.18 değer kazanarak 1.10606 dolara yükseldi.