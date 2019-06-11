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Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () – Avrupa hisse senedi piyasaları ticaret gelişmeleri odağında yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkan Xi Jinping’în G20 Zirvesi’ne katılmaması durumunda Çin ürünlerine ye ek gümrük...

Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () – Avrupa hisse senedi piyasaları ticaret gelişmeleri odağında yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkan Xi Jinping’în G20 Zirvesi’ne katılmaması durumunda Çin ürünlerine ye ek gümrük vergileri uygulayacağını söyledi ve Avrupa Birliği’nin ABDli teknoloji firmalarına karşı tutumunu eleştirerek ABD’nin aynı şekilde karşılık vermeyeceğini belirtti.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:
- DAX yüzde 0.71
- CAC yüzde 0.07 ve
- FTSE yüzde 0.25 yükseldi.
Dolar karşısında euro yüzde 0.06 artışla 1.1318 düzeyine yükselirken, sterlin yüzde 0.08 düşüşle 1.2674 düzeyine geriledi.

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