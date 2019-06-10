Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Haziran () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD’nin Çin ve Meksika ile ilgili olumlu açıklamaları etkisiyle ticaret gerginliklerinin hafiflemesi sebebiyle, Birleşik Krallık’tan gayrisafi yurtiçi hasıla, ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri öncesinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.45 ve

- CAC yüzde 0.36 arttı.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.26 düşüşle 1.1304 düzeyine ve sterlin, dolar karşısında yüzde 0.25 düşüşle 1.2703 düzeyine geriledi.