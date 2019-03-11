Avrupa piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Avrupa hisse senedi piyasaları, güne Almanya’dan gelecek ekonomik veriler ve Brexit odaklı başlarken, açılış öncesi işlemlerde yükselişte.

Almanya resmi istatistik kurumu Destatis verilerine göre, ülkenin sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 0.8 düşerken, ülkenin cari fazlası 18.5 milyar euroya geriledi.

Brexit cephesinde ise, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Başbakan Theresa May’in, milletvekillerinin anlaşmayı onaylamak için istedikleri değişiklikleri Avrupa Birliği ile görüşmediği için Brexit anlaşmasının Salı günü ikinci kez reddedilmesi bekleniyor. Bunun yanında kimi muhafazakar milletvekilleri May’i ikinci bir yenilgiyi engellemek amacıyla oylamayı iptal etme çağrısı yaptılar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.67,

- DAX yüzde 0.39 ve

- CAC yüzde 0.549 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.16 kazanımla 1.1249 düzeyine yükseldi.