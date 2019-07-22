Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Temmuz () – Avrupa hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık’ta Muhafazakar Parti’nin yeni liderinin belli olması beklenirken karışık.

Birleşik Krallık’ta Boris Johnson’ın partinin başına geçmesi öngörülürken, kazanan aday daha sonra Theresa May’in yerine geçerek ülkenin Başbakanı olacak.

Yatırımcıların odağında ayrıca Ortadoğu’daki gerginlikler ve İtalya’da koalisyon hükümetindeki ayrılık tehditleri var.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- FTSE yüzde 0.08 yükselirken,

- DAX yüzde 0.12 ve

- CAC yüzde 0.11 düştü.