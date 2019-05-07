Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’in görüşmelerin seyrini yavaşlattığını öne sürerek, 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25 düzeyine yükseltmeyi planladığını açıklaması etkisiyle karışık seyirde.
ABD’den gelen açıklama sonrasında Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin ticaret görüşmelerinin gelecek toplantısı için Washington’a gideceği açıklandı.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında aççılış öncesi son durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.33 düşerken,
- DAX yüzde 0.2 ve
- CAC yüzde 0.1 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.11 kazanımla 1.1212 düzeyine yükseldi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’in görüşmelerin seyrini yavaşlattığını öne sürerek, 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25 düzeyine yükseltmeyi planladığını açıklaması etkisiyle karışık seyirde.