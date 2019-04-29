Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul 29 Nisan () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ilk çeyrek kurumsal kazanç verilerini açıklayan şirketler etkisiyle karışık.
Yatırımcılar ayrıca, İspanya’da yapılan erken genel seçimden Başbakan Pedro Sanchez'in İspanyol Sosyalist Partisi'nin galip çıkmasını sindiriyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
- FTSE yüszde 0.11 ve
- DAX yüzde 0.01 artarken,
- CAC yüzde 0.01 düştü.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 artışla 1.1158 düzeyine yükseldi.
Mahmut Can Emir / İstanbul 29 Nisan () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ilk çeyrek kurumsal kazanç verilerini açıklayan şirketler etkisiyle karışık.