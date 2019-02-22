Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABd ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçlarını beklerken, karışık seyirde. Günün ilerleyen saatlerinde Çin Başbakanı Liu He, ABD Başkanı...

Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABd ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçlarını beklerken, karışık seyirde.
Günün ilerleyen saatlerinde Çin Başbakanı Liu He, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Daha önce yayınlanan haberlere göre, Çin, ABD’ye yıllık 30 milyar dolarlık tarım ürünü satın almak için bir  anlaşma teklif etmek istiyor.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
- DAX yüzde 0.05 ve
- CAC yüzde 0.09 düşerken,
- FTSE yüzde 0.19 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 kazanımla 1.1345 düzeyine yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328