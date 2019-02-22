Avrupa piyasaları açılış öncesinde karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat () – Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcılar ABd ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçlarını beklerken, karışık seyirde.

Günün ilerleyen saatlerinde Çin Başbakanı Liu He, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Daha önce yayınlanan haberlere göre, Çin, ABD’ye yıllık 30 milyar dolarlık tarım ürünü satın almak için bir anlaşma teklif etmek istiyor.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- DAX yüzde 0.05 ve

- CAC yüzde 0.09 düşerken,

- FTSE yüzde 0.19 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 kazanımla 1.1345 düzeyine yükseldi.