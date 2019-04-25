Avrupa piyasaları açılış öncesinde hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Nisan () – Avrupa hisse senedi piyasaları, kurumsal kazanç verileri beklenirken hafif yükseldi. Bayer ve Groupe PSA’nın finansal sonuçları açıklanırken, yatırımcılar, Barclays ve Volvo’nun açıklayacağı kurumsal kazanç verilerini bekliyorlar.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.12,
- DAX yüzde 0.12 ve
- CAC yüzde 0.09 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.02 artışla 1.1157 düzeyine yükseldi.
Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Nisan () – Avrupa hisse senedi piyasaları, kurumsal kazanç verileri beklenirken hafif yükseldi. Bayer ve Groupe PSA’nın finansal sonuçları açıklanırken, yatırımcılar, Barclays ve Volvo’nun açıklayacağı kurumsal kazanç verilerini bekliyorlar.