Avrupa piyasaları açılış öncesinde ekside

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların gün içinde açıklanacak Birleşik Krallık Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararına odaklanmalarına bağlı olarak ekside hareket ediyor.

Ekonomik verilerde ise, Almanya’dan gelecek olan imalat satınalma yöneticileri endeksi ve perakende satışlar verileri beklenirkeni BNP Paribas, ING ve Volkswagen ilk çeyrek kurumsal kazanç verilerini açıklayacaklar.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle;

- FTSE yüzde 0.48,

- DAX yüzde 0.58 ve

- CAC yüzde 1.13 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.09 artışla 1.1205 düzeyine yükseldi.