Avrupa piyasaları açılış öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Şubat () –Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusa seslenişi ve ülkeden gelen güçlü veriler etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

Gelişmelerin etkisiyle açılış önceis işlemlerde Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

- DAX yüzde 0.08,

- CAC yüzde 0.19 ve

- FTSE yüzde 0.15 düştü.

Euro dolar karşısında yüzde 0.22 ve sterlin karşısında yüzde 0.1 değer kayberek sırasıyla 1.1388 ve 1.2940 değerlerine geriledi.

