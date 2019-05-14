Avrupa piyasaları açılış öncesi yükseldi, Asya piyasaları karışık

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs () – ABD ve Çin arasındaki ticari savaşın yeniden ivme kazanmasının da etkisiyle, küresel düzeyde satışlar sürerken, Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi yükseldi.

ABD ve Çin’in ticari anlaşmazlıkların yanında yatırımcılar, Birleşik Krallık işsizlik oranı ve Almanya tüketici fiyatları verilerini izleyecek.

Açılış öncesinde ayrıca, Almanya merkezli ThyssenKrupp AG and Allianz SE gelir rakamlarını açıkladı.

Avrupa piyasalarında açılış öncesinde;

- DAX yüzde 0.44,

- FTSE yüzde 0.44

- CAC yüzde 0.72 yükseldi.

Euro dolar karşısında 0.17 artışla 1,1234 dolardan işlem görürken, sterlin ise yüzde 0.04 düşüşle 1,2952 dolardan işlem gördü.

Avrupa piyasalarında hisse satışlarının etkisiyle görülen artışın ardından, Asya piyasalarında da Çin’in ABD gümrük vergilerine misilleme gümrük vergileriyle yanıt vermesiyle karışık bir seyir izlendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkarmasının ardından Pekin yönetimi 60 milyar dolarlık ABD ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin Haziran’da yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu. Dünyanın en büyük iki ekonomisindeki ticari savaş Wall Street’te hisse satışlarına neden oldu ve Dow Jones kapanışta 600 puan düştü.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında gün sonu işlemlerinde;

- Nikkei yüzde 0.75,

- Shanghai Composite yüzde 0.25

- Shenzhen yüzde 0.22

- Hang Seng yüzde 1.55

- S&P yüzde 0.88 düşerken

- Kospi Composite yüzde 0.13 yükseldi.

Dolar Japon yeni karşısında yüzde 0.31 artışla 109.645 yenden işlem gördü.