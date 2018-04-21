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Avrupa Parlamentosu kripto para birimlerini düzenlemek için harekete geçiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan () - Avrupa Parlamentosu’nda kripto para birimleri piyasalarının daha yakından takip edilebilmesi adına sunulan düzenleme önergesi kabul edildi. Kripto para birimlerinin para aklama ve terör eylemlerinin finanse...

Avrupa Parlamentosu kripto para birimlerini düzenlemek için harekete geçiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan () - Avrupa Parlamentosu’nda kripto para birimleri piyasalarının daha yakından takip edilebilmesi adına sunulan düzenleme önergesi kabul edildi.
Kripto para birimlerinin para aklama ve terör eylemlerinin finanse edilmesindeki kullanımını önlemek amacıyla Aralık 2017’de Avrupa Parlamentosu’na sunulan ve kripto para birimlerinin daha yakından takip edilip düzenlemelerin arttırılmasını talep eden önerge üyeler tarafından kabul edildi.
Oylamada 574 oyla kabul edilen önergenin kripto para birimleri, kripto para birimleri piyasaları ve işlemler için cüzdan sağlayıcılarla anılan gizlilik ilkesini hedef alacağı söylenirken, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Sözcüsü Krisjanis Karins konuyu şöyle değerlendirdi: “Suç eylemleri maalesef değişmedi. Suçlular para aklama ve terör eylemlerini finanse etmede gizliliği tercih ediyor. Bu önerge, şirketlerin ardındaki kişilere olan bilgi erişimini arttırarak ve kripto para birimleri düzenlemesindeki kuralları sıklaştırarak vatandaşlarımızı korumamıza yardımcı olacaktır.”

 

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