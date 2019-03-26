Avrupa Parlamentosu AB telif reformunu onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Mart () – Avrupa Parlamentosu, 274’e karşı 348 oyla, Avrupa Birliği online telif hakkı reformunu kabul etti.

Haber yayıncıları ve müzik sektörünün iki yıl önce sunduğu ve büyük teknoloji şirketlerinin eleştirdiği yasa önergesi kapsamında, içerik üreticileri ve hak sahiplerinin oluşturduğu içeriğin Google ve YouTube gibi platformlarda paylaşılması için teknoloji şirketlerinin içerik sahipleriyle lisans anlaşması müzakeresi yapması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu’ndaki oylamanın ardından yasal metin son onay için AB bakanlarına gönderilecek ve sonrasında bütün üye eyaletlerinde oylanacak.

Söz konusu reforma, online reklam üzerinden gelir sağlayan Google gibi teknoloji şirketlerin karşı çıkmıştı. Ayrıca, “bedava internet savunucuları” da yeni yasa önergesinin internet üzerindeki özgürlüğü kısıtlayacağını ve serbest konuşma özgürlüğü hakkının kısıtlanmasına sebep olacağını savunuyor.