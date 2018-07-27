 Avrupa'nın ipliği Tay Group'un Cezayir'deki fabrikasından  gitmeye başladı

İSTANBUL, ()-TAY Group’un 2016 yılı Şubat ayında temellerini attığı Cezayir yatırımının ilk meyvesi iplik üretimi oldu. Cezayir-Türk ortaklığı ile kurulan Tayal SPA, kendi ürettiği ilk iplik ihracatını 26 Temmuz günü gerçekleştirdi. Cezayir ekonomisine ciddi katkı sağlayacak olan tesiste ilk ihracat Türkiye, Portekiz, Belçika ve Polonya’ya yapıldı. Bu ihracatla birlikte Cezayir artık pamuk ipliği ihracatçısı ülkeler arasına katılmış oldu. Şirket ağustos ayı içinde de Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere sipariş aldığı diğer Avrupa ülkelerine de iplik ihracatına başlayacak.

Üretim tesislerinin devreye girmesi ve Cezayir’in kendi ihtiyacı olan pamuk ipliğini üretmeye başlamasıyla artık iplik ithalatına ihtiyacı kalmadığını söyleyen Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “Cezayir, tekstil ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor. Ancak Tayal SPA ile artık ihracatçı bir ülke oldu. 10 yıl sürecek yatırımımızın ilk etabının devreye girmesiyle Cezayir ekonomisine yılda 300 milyon dolarlık bir katkı sağlamış olacağız. 10 yılın sonunda ise bu katkı yılda 1 milyar doların üzerine çıkacak” dedi.

40 yılı aşkın deneyimini yurt dışına taşıyan Tay Group’un Cezayir Kamu İktisadi Teşekkülleri ile ortak kurduğu Tayal SPA, ülkenin kendi ürettiği ilk pamuk iplik ihracatını gerçekleştirdi. 250 hektar arazi üzerine kurulan ve tamamlandığında Avrupa ve Doğu Akdeniz havzasının en büyük tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi unvanını kazanacak olan kompleksin ilk fazında çarklar dönmeye başladı. Tayal SPA, 26 Temmuz 2018 tarihinde fabrikada üretilen pamuk ipliğini Türkiye, Portekiz, Belçika ve Polonya’ya ihraç etti. Tayal SPA, ağustos ayı içinde Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden almış olduğu siparişleri de teslim edecek.

"KUMAŞ VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ DE İHRAÇ EDECEĞİZ"

Bu gelişmeyle birlikte Cezayir’in artık kendi ürettiği pamuk ipliğini ihraç eder hale geldiğini söyleyen Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Toprak, “Bugün gerçekleştirdiğimiz ihracat tekstil ihtiyacının yüzde 90’ını ithal eden Cezayir için çok önemli bir gelişme. Artık Cezayir, Tayal SPA ile kendi ürettiği ipliği ihraç eder hale geldi. Diğer tesislerimizin devreye girmesiyle sadece iplik değil; örme kumaş, denim ve gömlek kumaşı ve bu kumaşlardan üretilmiş hazır giyim ürünleride ihraç edeceğiz” dedi.

Cezayir gibi stratejik bir konumda bulunan bir ülkenin tekstilde dışa bağımlı olmasının ülkenin cari açığı üzerinde olumsuz bir etki yaptığını belirten Toprak, “Hedefimiz tekstil sektöründe çeşitlilik sağlamak ve sektörün ulusal kalkınmadaki payını artırmak. Tekstil ithalatı nedeniyle yurtdışına çıkan döviz miktarını azaltıp sanayi ürünlerinin ihracatını artırmak. Uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirip, 'Made in Algeria' markasını dünyaya tanıtacağız” diye konuştu.

Toprak açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Tayal SPA olarak Cezayir ekonomisine yıllık 300 milyon dolarlık bir katkı sağlamış olacağız. Tüm tesisin tamamlanmasıyla birlikte bu katkı yıllık 1 milyar doları aşacak. Ülkenin ithalat bağımlılığını azaltıp, ihracatını artıracak ve Cezayir’in dış ticaret dengesine pozitif katkı sunacak. Tayal SPA’da üretilen örme, dokuma, denim, non-denim, gabardin ve gömleklik kumaş ihracatı dışında, Cezayir iç piyasasında da pek çok konfeksiyon üreticisine hammadde temin edecek. Ve bu vesile ile sektöre KOBİ’lerin gelişmesini sağlayacak.Tayal SPA’nın tekstil sektörüne sağladığı bu katkı sayesinde kısa süre içinde Cezayir’de yeni hazır giyim tesislerinin açılması da bekleniyor. Böylece Cezayir ekonomisi, üretici kimliğini daha da güçlendirmiş olacak.

TESİSLER TAMAMLANDIĞINDA 10 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

2016 Şubat ayında temeli atılan komplekste şu anda 400 bin metrekarelik fabrika alanının yanı sıra lojman, uygulama ve eğitim tesisleriyle beraber 35 MW’lık enerji tesisi de kullanıma açıldı. Ekim ayı içinde ise idari binalar ve kreş tamamlanmış olacak. Bu yatırımla Cezayir’e know-how transferi de sağlayan Tayal SPA, tesislerde çalışacak elemanları şirket bünyesinde eğitiyor. Teorik ve pratik eğitimin ardından başarılı olan genç Cezayir vatandaşları tesislerde istihdam ediliyor. Şu an yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı Tayal SPA’da tesislerin tamamı faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlanacaktır.

Haziran ayı içinde deneme üretimine başlayan ve alınan olumlu sonuçların ardından hızla dünya pazarına açılan Tayal SPA, ilk ihracatının ardından ağustos ayı içinde başta Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine de sevkiyata başlayacak. Tayal SPA’nın üretime başladığı bir diğer tesis ise örme kumaş bölümü oldu. Ağustos ayı içinde faaliyete geçecek olan dokuma ve denim ipliği boyama tesisinin ardından şirket, Cezayir iç piyasasının ihtiyaçlarını sağladığı gibi Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine denim kumaşı ve gömlek kumaşı da ihraç edecek.

Tayal SPA’da yatırımın ilk etabı devreye girdiğinde yılda 30 milyon metre denim kumaş, 14 milyon metrenon-denim ve gömlek kumaşı, 3 bin 200 ton örme kumaş üretimi gerçekleştirilecek. İkinci fazın tamamlanmasıyla da kompleksin hazır giyim bölümü devreye girmiş olacak. Yaklaşık 10 bin kişinin istihdam edileceği tesiste yılda 12 milyon adet denim ve non-denim, 6 milyon adet gömlek, 12 milyon adet örme konfeksiyon ürünü üretilecek."

(FOTOĞRAF)