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Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 65’i tamamlandı

DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nin...

EKONOMİ 03.01.2020, 08:29
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 65’i tamamlandı
DOĞU Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı devam ediyor. Yüzde 65’i biten tünel inşaatının, gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.
Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.
1 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAK
Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan tünel, 1 milyar liraya mal olacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.
Proje kapsamında ayrıca, Türkiye’de ilk defa karayolu tünellerinde uygulanacak havalandırma sistemlerinin bir parçası olan 3 noktada 6 adet havalandırma şaft yapı çalışmaları da eş zamanlı olarak ilerliyor.
YÜZDE 65'İ TAMAM
Yeni Zigana Tüneli'nde inşaat çalışmaları sürerken, yüzde 65 oranında kazı-destekleme imalatı, yüzde 42 oranında ise kaplama betonu imalatının tamamlandığı belirtildi. Çift tüp olarak 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli'nde Gümüşhane ve Trabzon tarafı olmak üzere toplam 18,50 kilometre kazı-destekleme çalışması yapılırken, 12,16 kilometre uzunluğunda da kaplama beton imalatı yapıldı.

 

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