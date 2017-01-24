Avrupa'nın en büyük gıda fuarına Türk gıda ihracatçıları damga vuracak

İSTANBUL, () - ALMANYA'nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek olan Bisküvi, çikolata ve şekerleme sektöründe dünyanın en büyük fuarı olarak kabul edilen ve Köln Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan ISM 2017 Fuarı'na Türkiye'den 70, Avrupa'dan da çok sayıda firmayla çıkarma yapacak

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) Ekonomi Bakanlığı'nın Ur-Ge projesi kapsamında Türk firmaları, bu yıl 47'ncisi Almanya'nın Köln şehrinde 29 Ocak- 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan, dünyanın en büyük gıda fuarı 'ISM 2017 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı'na 18'nci kez milli katılım gerçekleştirecek.

70 Türk firmasının, bisküvi, dondurma, sakız, kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, şekerli mamuller, kuruyemişler helva ve lokum gibi ürünlerini sergileyecek. ISM 2017 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı'nda bu yıl sadece katılımcı olarak değil rakip olarak da yer alacaklarını vurgulayan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete “ISM fuarına bu sene 18'nci kez katılacağız" dedi.

Mete, dünya pazarındaki yerimizi daha da sağlamlaştırarak ve mevcut pazar paylarındaki payımızı artırmak, ürünlerini uluslararası alıcılara etkin bir şekilde tanıtmak, güçlü dağıtım ağlarının temsilcileri ile tanışma ve sağlıklı bağlantılar kurmak, pazarı yerinde görmek yoluyla etkili satış stratejileri belirleyebilmek ve önemli firmaların yöneticileri ve satın almacıları ile doğrudan temasa geçmek üzere Türk firmalarını bu organizasyona davet ediyoruz" diye konuştu.