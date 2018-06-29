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Avrupa Mevduat Sigorta Fonu müzakereleri bu yıl başlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran () –  Euro Bölgesi liderlerinin bugün Brüksel’de gerçekleştirdiği zirvede, üye ülkelerin bankacılık paketini yılsonundan önce kabul etmesi ve Avrupa Mevduat Sigorta Fonu için izlenecek yol haritasına...

Avrupa Mevduat Sigorta Fonu müzakereleri bu yıl başlayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran () –  Euro Bölgesi liderlerinin bugün Brüksel’de gerçekleştirdiği zirvede, üye ülkelerin bankacılık paketini yılsonundan önce kabul etmesi ve Avrupa Mevduat Sigorta Fonu için izlenecek yol haritasına ilişkin siyasi müzakerelerin yıl sonundan önce başlanmasına karar verildi.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre;

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Tek Çözüm Fonu’na ortak bir dayanak sağlayacak ve Eurogroup Başkanı’nın mektubunda belirtilen ESM reformlarının tüm unsurları temel alınarak güçlendirilecek. Eurogroup ortak dayanak oluşturacak hükümleri hazırlayacak ve ESM Aralık 2018’de nihai bir belge üzerinde anlaşacak. Eurogroup Başkanı’nın mektubunda bahsedilen tüm unsurlar tartışılmaya devam edecek. Euro Zirvesi Aralık 2018’de tekrar bu unsurları ele alacak. 21 Haziran 2018’de Yunanistan’la yapılan anlaşma da memnuniyetle karşılandı.

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