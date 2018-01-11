Avrupa Merkez Bankası para politikasını yeniden değerlendirecek

İstanbul, 11 Ocak () - Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen ay yaptığı toplantıdaki para politikası duruşu ve ileriye dönük yönlendirmesi hakkındaki ifadelerini bu yılın başlarında yeniden değerlendirebileceğini belirtti.

Tutanakların açıklanmasının ardından euro dolar karşısında yüzde 1.0'e yakın artışla 1.2034 dolara kadar yükseldi. Küresel piyasalarda güç kazanan euro lira karşısında da 4.5717 lira düzeyine kadar çıktı. Yeni güne 3.79 lira düzeyinde başlayan dolar da 3.79 - 3.80 lira aralığında hareket etti.

ECB'nin 13-14 Aralık'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısına ilişkin tutanaklarda, Ekim 2017 para politikası toplantısından bu yana özellikle makroekonomik beklentilerin geliştiği bir ortamda mali koşulların çok olumlu kaldığı ve bölge ekonomisindeki olumlu gelişmelerin devam ettiği belirtildi.

Yatırımcılar ECB'nin para politikasındaki değişikliği, faiz oranı belirleyicilerinin son üç yıldaki ekonomiye verilen destek politikasının temel unsuru olan 2.55 trilyon euroluk tahvil alım programını azaltmaya hazırlandığının bir işareti olarak algılayabilir.

Tutanaklarda "Para politikası duruşu ve ileriye dönük yönlendirmesi hakkında ifadeler bu yılın başında yeniden

değerlendirilebilir... Euro Bölgesi'ne yönelik gelen bilgiler büyüme görünümünde belirgin bir iyileşme sağladığını ve potansiyelin üzerinde bir hızla büyümenin sürdüğünü gösterdi" denildi.

Tutanaklara göre, fiyat baskıları hafif seyrini korurken aynı zamanda çekirdek enflasyon önlemlerinin kısmen özel faktörlere bağlı olarak hafiflediği belirtildi ve "İleriye dönük olarak, enflasyon yolunda devam eden bir düzeltmeye doğru ilerleme kaydedildiğinde, Yönetim Konseyi'nin politika paketindeki faiz oranlarına yönelik sözle yönlendirmenin öneminin artacağına işaret edildi" denildi.

Bankanın sözle yönlendirme dilinin kademeli olarak değişebileceğine de işaret edilen tutanaklarda, "Ekonomi genişlemeye devam eder ve enflasyon Yönetim Konseyi'nin amacına doğru daha da yakınlaşırsa, Yönetim Konseyi'nin ileriye dönük rehberliğinin, sıralamada bir değişiklik olmaksızın kademeli olarak değişmesinin gerekebileceği görüşü üyeler arasında yaygın olarak kabul edildi. Para politikası duruşunun ve sözle yönlendirmenin çeşitli boyutlarıyla ilgili dili, 2018 başlarında yeniden gözden geçirilebilir" denildi.