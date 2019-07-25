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Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Temmuz () – Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi. ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika...

Avrupa Merkez Bankası faizleri değiştirmedi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Temmuz () – Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin yüzde 0.0 ve 2016'dan beri eksi olan mevduat faizinin yüzde eksi 0.40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0.25 düzeyinde değiştirilmeden bırakıldığı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, faizlerin en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2.0 doğrultusunda mevcut düzeyinde ya da daha düşük kalmasının beklendiği belirtildi.
 

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