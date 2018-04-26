Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40’ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25’te tuttu ve varlık alım programında (QE) bir değişiklik yapmadı ve faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyesinde kalacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası faizlerde ve QE programında değişiklik yapmadı
Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40’ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25’te tuttu ve varlık alım programında...
26 Nisan 2018 Perşembe 14:50
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