Avrupa Merkez Bankası faizlerde ve QE programında değişiklik yapmadı

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40’ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25’te tuttu ve varlık alım programında (QE) bir değişiklik yapmadı ve faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyesinde kalacağını söyledi.