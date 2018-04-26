Avrupa Merkez Bankası faizlerde ve QE programında değişiklik yapmadı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Nisan () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40’ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25’te tuttu ve varlık alım programında (QE) bir değişiklik yapmadı ve faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyesinde kalacağını söyledi.

ECB’den yapılan açıklamada yönetim kurulunun faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyelerinde kalacağını, aylık 30 milyar euroluk net varlık alımlarıyla yürütülen parasal genişleme (QE) programının gerekirse Eylül 2018 sonrasında da devam edeceği belirtildi.

Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“ECB Yönetim Kurulu, net varlık alımlarının aylık 30 milyar euro seviyesinde kalmasına, Eylül 2018 sonuna kadar – gerektiği takdirde sonrasında da ve yönetim kurulu enflasyon hedefine yaklaşılan yolda sürekli bir iyileşme görene kadar devam etmesine karar vermiştir.”