Avrupa Merkez Bankası faizlerde ve QE programında değişiklik yapmadı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart () – Avrupa Merkez Bankası bugünkü yönetim kurulu toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde -0.40’ta ve marjinal fonlama faizini yüzde 0.25’te tuttu ve varlık alım programında (QE) bir değişiklik yapmadı.

AMB Başkanı Mario Draghi’nin TSİ 16:30’da düzenlenecek basın toplantısında yapacağı açıklamalar küresel piyasalar ve iç piyasa tarafından izlenecek.

AMB’den Draghi’nin açıklamaları öncesi yapılan açıklamada AMB Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında faizlerde bir değişikliğe gidilmediği belirtildi ve açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yönetim Kurulu önemli AMB faiz oranlarının ve net varlık alımlarının uzun bir süre boyunca mevcut seviyelerinde kalmasını bekliyor.

“Olağandışı para politikalarına ilişkin Yönetim Kurulu şu anda aylık 30 milyar euro tutarındaki net varlık alımlarının, Eylül 2018 sonuna veya gerektiği durumda daha da ileri bir tarihe; enflasyon seyrinde hedefle tutarlı istikrarlı ve kalıcı bir düzelme görene kadar devam edeceğini teyit etmiştir.”