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Avrupa Merkez Bankası, denetleme kurulunun başkanlığına Andrea Enria atandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık () - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Andrea Enria'yı Avrupa Merkez Bankası'nın denetim kurulu başkanı olarak atayan bir kararı kabul etti. Enria, 1 Ocak 2019'dan başlayarak beş yıllık bir süre görevde kalacak Avrupa...

Avrupa Merkez Bankası, denetleme kurulunun başkanlığına Andrea Enria atandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık () - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Andrea Enria'yı Avrupa Merkez Bankası'nın denetim kurulu başkanı olarak atayan bir kararı kabul etti. Enria, 1 Ocak 2019'dan başlayarak beş yıllık bir süre görevde kalacak
Avrupa Bankacılık Otoritesine başkanlık eden Enria, 1 Ocak 2014'te kurulan, Tek Denetleme Mekanizması’nın (SMM) ilk başkanı olan Danièle Nouy'nin yerini alacak.
SSM altındaki en önemli euro bölgesi bankalarının doğrudan gözetimine sahip olan Konsey şu anda toplam varlıkları 30 milyar euronun üzerinde olan 118 bankanın, doğrudan denetimini yürütüyor.
Denetim otoritesi olarak, ECB, bankaların AB kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için denetimler yürütme yetkisine sahipken, bankaların risklerini azaltmak için ek sermaye ayırırma talimatı verebilir ve bankacılık lisanslarını gerekli durumlarda iptal edebilir.
ECB'nin Enria'nın atanmasına ilişkin önerisi 29 Kasım'da Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.

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