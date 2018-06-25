Avrupa Konseyi teknolojili altyapısını süper bilgisayarlarla geliştirecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Avrupa Konseyi yeni bir ortak girişimle yüksek performanslı bir bilgisayar ekosistemine destek vermeyi kabul etti.

Ortak girişim, mevcut büyük bilimsel ve toplumsal zorlukları ele almak için gerekli olan büyük verileri işlemek için süper bilgisayarlar geliştirmek üzere Avrupa'daki kaynakların kaynaklandırılmasını denetleyecektir.

Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Valchev, süper bilgisayarların yeni pazarlar yaratma ve geliştirmek için gerekli olduğunu söyledi ve ekledi, “Süper bilgisayarlar Avrupa’nın rekabetçiliğini artırmak, güvenliğini artırtmak ve iklim değişikliği gibi konularda modellemeler yapabilmek için kullanmamız gereken teknolojilerin merkezinde yer alıyorlar. Bugün alınan karar, Avrupa’nın dijitalleşen ve yenilikçi gündemini destekler nitelikte.”

Endüstri ve veri ekonomisinin en önemli parçası olan süper bilgisayarlar aynı zamanda akademik, bilimsel ve kamu sektörleri için de önem teşkil ediyor.

Avrupa’nın bilimsel yeterliliği, endüstriyel rekabetçiliği ve bağımsızlığı açısında da önemli yeri olan süper bilgisayarlar, modern dünyanın karmaşıklık düzeyi giderek artan zorluklarına çözüm bulma konusunda yardımcı oluyorlar.

Projenin 2026 yılına dek sürmesi öngörülürken, Avrupa Birliği, üye ülkeler, üye olmayan ülkeler ve özel girişimler tarafından sağlanan 486 milyon euroluk bir bütçesi olacak.