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Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 100 Milyon Euro Kredi

İstanbul, 30 Aralık () - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (AKKB) 100 milyon Euro tutarında kredi temin etti. TSKB’den yapılan açıklamaya göre, AKKB’den 100 milyon Euro tutarında kredi sağlandı....

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan TSKB’ye 100 Milyon Euro Kredi

İstanbul, 30 Aralık () - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (AKKB) 100 milyon Euro tutarında kredi temin etti.
TSKB’den yapılan açıklamaya göre, AKKB’den 100 milyon Euro tutarında kredi sağlandı. TSKB tarafından finansal kiralama şirketleri aracılığıyla kullandırılacak krediyle, Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta ölçekli firmaların, yeni istihdam olanakları yaratan ve mevcut istihdamı koruyan yatırımları desteklenecek.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde temin edilen kredi, toptancı banka (APEX bankası) olarak, TSKB tarafından finansal kiralama şirketleri aracılığıyla kullandırılacak.
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan temin edilen krediyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle konuştu: “AKKB ile 2004 yılına dayanan işbirliğimiz güçlenerek devam ediyor. İmzaladığımız bu anlaşma ile bugüne kadar AKKB’den sağladığımız kredilerin toplam tutarı 465 milyon Euro’ya ulaştı. Sunduğumuz bu krediyle hem istihdama katkı sağlayacağımız hem de farklı ölçeklerdeki işletmeleri destekleyeceğimiz için büyük memnuniyet duyuyoruz.”  

 

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