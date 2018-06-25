Avrupa Konseyi altı AB özel temsilcisinin görev süresini uzattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Avrupa Konseyi, altı Avrupa Birliği (AB) Özel Temsilcisinin görev sürelerini uzattı.
Lars-Gunnar Wigemark’ın Bosna Hersek’teki 1 Mart 2015 tarihinde başlayan görevi 14 ay,
Peter Burian'ın 15 Nisan 2015 Orta Asya’daki tarihinde başlayan görevi 20 ay,
Alexander Rondos'un Somali Yarımadasındaki 1 Ocak 2015 tarihinde başlayan görev süresi 20 ay,
Nataliya Apostolova’nın Kosova’daki 4 Ağustos 2016 tarihinde başlayan görev süresi 20 ay,
Ángel Losada Fernández'in Afrika’nın Sahel bölgesindeki 1 Kasım 2015 tarihinde başlayan görev süresi 20 ay,
Toivo Klaar’ın Güney Kafkasya’daki 1 Kasım 2015 tarihinde başlayan görev süresi 20 ay uzatıldı.
İlki 1996 yılında atanan AB Özel Temsilcileri, görev aldıkları bölgelerde AB politikalarını ilerleterek, AB’yi ilgilendiren konularda aktif rol alıyorlar.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Avrupa Konseyi, altı Avrupa Birliği (AB) Özel Temsilcisinin görev sürelerini uzattı.