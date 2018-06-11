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Avrupa Konseyi AB Enerji Otoriteleri İşbirliği Otoritesi ACER’in görev tanımını revize etti

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Haziran () – Avrupa Konseyi bugün ACER’in (AB Enerji Otoriteleri İşbirliği Otoritesi) görev tanımını güncelledi. Avrupa Parlamentosu ile de yapılacak müzakerelerle masaya yatırılacak anlaşmanın amacı ulusal...

Avrupa Konseyi AB Enerji Otoriteleri İşbirliği Otoritesi ACER’in görev tanımını revize etti

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Haziran () – Avrupa Konseyi bugün ACER’in (AB Enerji Otoriteleri İşbirliği Otoritesi) görev tanımını güncelledi. Avrupa Parlamentosu ile de yapılacak müzakerelerle masaya yatırılacak anlaşmanın amacı ulusal elektrik ve doğalgaz idarelerinin arasındaki işbirliğini geliştirmek.
Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, ACER toptan satış pazarında aktif bir şekilde denetimler yapan ve sınırlararası ihtilafları çözmeye çalışan bir otorite.
Konsey dönem başkanlığını sürdüren Bulgaristan’ın Enerji Bakanı Temenuzhka Petkova konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Avrupa Konseyi ‘Enerji’ birimi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nde ACER’in görev tanımında bir revizyon yapmak üzere ortak bir metinde anlaştı.
“ACER düzenlemesi için getirilen öneri, Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji Paketi yasası kapsamında atılan en son adım. ACER ulusal enerji otoriteleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmada önemli bir rol oynuyor.
“Yoğun müzakerelerin ardından bugün varılan anlaşma dengeli bir anlaşma oldu ve Avrupa Parlamentosu ile görüşmelere başlamak için mükemmel bir temel oluşturuyor”.

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