Avrupa Komisyonu Virgin Atlantic satışını onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Avrupa Komisyonu, Fransa merkezli havayolu şirketi Air France - KLM, ABD merkezli Delta Air Lines ve Birleşik Krallık merkezli Virgin Group’un Birleşik Krallık merkezli Virgin Atlantic’i satın almasını onayladı.

Komisyon onayı, söz konusu satın alımın Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde rekabete bir risk oluşturmaması kararıyla gelirken, teklife göre Air France-KML, Virgin Atlantic hisselerinin yüzde 31’ini satın alarak Delta Air Lines ve Virgin Group ile birlikte Virgin Atlantic’in en büyük üçüncü hissedarı olacak.