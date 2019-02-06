Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Avrupa Komisyonu Alstom-Siemens birleşmesini onaylamadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Avrupa Komisyonu, Fransa merkezli raylı taşımacılık şirketi Alstom SA ve Almanya merkezli Siemens birleşmesini, birleşme anlaşmasının Avrupa Birliği rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle onaylamadı. AB...

Avrupa Komisyonu Alstom-Siemens birleşmesini onaylamadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Avrupa Komisyonu, Fransa merkezli raylı taşımacılık şirketi Alstom SA ve Almanya merkezli Siemens birleşmesini, birleşme anlaşmasının Avrupa Birliği rekabet kurallarına uymadığı gerekçesiyle onaylamadı.
AB rekabet yetkilisi Margrethe Vestager, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Avrupa’da milyonlarca yolcu her gün modern ve güvenli trenlere güveniyor. Siemens ve Alstom ray endüstrisinde iki öncü şirket fakat yeterli iyileştirmeler olmadan söz konusu birleşme, yolcuları güvenli kılan sinyalizasyon sistemlerinde ve gelecek nesil yüksek hızlı trenlerde daha yüksek fiyatlara yol açar.
Komisyon birleşmeyi onaylamadı çünkü şirketler rekabete ilişkin endişelerimizle ilgili herhangi bir adım atmadı.”
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada komisyonun, Çin rekabeti endişelerini incelediği ve Çinli bir şirketin Avrupa piyasasında güvenilir bir tedarikçi olması için çok zaman geçmesi gerektiği kararını verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca “Çin’in Avrupa piyasasına girişinin birleşen tarafları kısıtlama olasılığı oluşturmadığına” dikkat çekildi.
Siemens AG CEO’su Joe Kaeser, Avrupa Komisyonu’nun Siemens ve Alstom birleşmesini reddetme kararının, komisyonun endüstriyel politika ve yaptırımlarını revize etmesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi ve mevcut politikalarla AB’nin Çin ile “aynı oyun alanında” olmadığının altını çizdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328