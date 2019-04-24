Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcılar şirketlerin kazanç verilerin beklerken düştü.
Açılış öncesinde yayınlanan Novartis, Credit Suisse ve SAP kurumsal kazanç verilerini açıklarken, yatırımcılar Eni, Boeing, Tesla, Microsoft ve Facebook’tan gelecek verileri bekliyor.
- FTSE yüzde 0.25 ve
- CAC yüzde 0.23 düşerken,
- DAX yüzde 0.1 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.15 kayıpla 1.1214 düzeyine geriledi.
Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, yatırımcılar şirketlerin kazanç verilerin beklerken düştü.