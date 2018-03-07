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Avrupa Birliği 2017 yılında yüzde 2.3 büyüdü

İstanbul, 7 Mart () – Avrupa Birliği (AB) 4. çeyrek büyüme verileriyle birlikte 28 üyeli birlik 2017 yılında yüzde 2.3 büyüdü. AB üyelerinin içinden 19 ülkenin üye olduğu Euro Bölgesi’ndeki yıllık büyüme ise yüzde 2.4 oldu. AB...

Avrupa Birliği 2017 yılında yüzde 2.3 büyüdü

İstanbul, 7 Mart () – Avrupa Birliği (AB) 4. çeyrek büyüme verileriyle birlikte 28 üyeli birlik 2017 yılında yüzde 2.3 büyüdü.

AB üyelerinin içinden 19 ülkenin üye olduğu Euro Bölgesi’ndeki yıllık büyüme ise yüzde 2.4 oldu. AB ve Euro Bölgesi ekonomileri 2016 yılında sırasıyla yüzde 2.0 ve 1.8 büyümüştü.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan 4. çeyrek büyüme verilerine göre AB 2017’nin 4. çeyreğinde yıllık yüzde 2.6 büyürken, Euro Bölgesi 4. çeyrekte yıllık yüzde 2.7 büyüdü.

28 üyeli Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 büyüdü. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0.7 büyümüştü.

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