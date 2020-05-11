AVM’ler, Rekabette Hijyenle öne çıkacak!

Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından ilk adımları atılan normalleşme süreci ile birlikte AVM’lerin açılması, hijyen konusunun önemini daha da artırdı. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan çok sayıdaki alışveriş merkezine temizlik hizmeti sunan Tepe Servis ve Yönetim de AVM’lerde hijyen konusunda devreye alınması gereken tedbirlerle ilgili kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Çalışmada; AVM’lerin risk oluşturabilecek alanları belirlendi ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunuldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, “Alışveriş merkezlerinde her açıdan yeni bir dönem başlıyor. Artık ziyaretçilerin AVM tercihlerindeki en büyük kriteri, sağlanan hijyen koşulları olacak. Biz de yıllardır edindiğimiz tecrübeden yola çıkarak AVM’lerin risk oluşturabilecek alanlarını belirledik, buralardaki iş yapış şekillerimizi yeniden ele aldık. Yol gösterici olacağını düşündüğümüz bu çalışmamızı alışveriş merkezlerinin yönetimleri ile paylaşacağız” dedi.

Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından kapanan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılmaya başlaması, ek hijyen önlemlerini de gündeme getirdi. Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu Bilkent Hizmet Grubu çatısı altında yer alan, Türkiye’nin yüzde yüz yerli sermayeli şirketlerinden Tepe Servis ve Yönetim de hijyen konusunda AVM’lerde alınması gereken tedbirlerle ilgili bir çalışma hazırladı.

“Pandemi hastanelerine de hizmet veriyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, AVM’lerin yeniden açılması ile birlikte dikkat edilmesi ve iyi yönetilmesi gereken bir sürecin başladığının altını çizerek, “Alışveriş merkezlerinde her açıdan yeni bir dönem başlıyor. Artık insanların en büyük kriteri AVM’lerin sağladığı hijyen koşulları olacak. Biz de kendi hizmetlerimiz doğrultusunda sürecin iyi yönetilmesi için bir çalışma hazırladık. Çalışmamızı, hizmet verdiğimiz alışveriş merkezlerinin yönetimlerine ileteceğiz” diye konuştu. Entegre tesis yönetimi hizmetlerini tek elden sunan Tepe Servis ve Yönetim olarak; fabrika, liman ve okulların yanı sıra hastane ve AVM’lerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ortak kullanım alanının temizliğinden sorumlu olduklarını aktaran Çakmakcı, pandemi hastaneleri olan Yozgat ve Isparta şehir hastanelerine de hizmet sunduklarını belirtti.

Farklı alanlar için farklı eylem planları hazırlandı

Türkiye’de toplamda 31 AVM’ye hizmet sunduklarını anlatan Çakmakcı, “Normalleşme sürecinde AVM’ler önemli bir sınavdan geçecek. Biz de bu dönemin yönetilmesi için neler yapılması gerektiğini yeniden gözden geçirdik. Bu kapsamda AVM’lerin bazı noktalarındaki temizlik personeli sayılarının ve görev tanımlarının gözden geçirilmesi, sosyal mesafe, periyodik dezenfeksiyon gibi konuların aksamaması için hijyen sorumlularının yanı sıra; food court, WC’ler ve dinlenme alanları için de önerilerimiz var” açıklamasını yaptı.

Tepe Servis ve Yönetim’in hazırladığı çalışmada; AVM’lerin girişleri, danışma bankoları, WC alanları, mağazalar, dinlenme ve yemek alanları, yürüyen merdivenler, asansörler ve otoparklara dair ayrı ayrı tasarlanmış önlem ve eylem planları yer alıyor.

Tepe Servis Hakkında

2008’de kurulan Tepe Servis ve Yönetim A.Ş, yurt çapında kurumsal müşterilerinin “Entegre Tesis Yönetimi” çatısı altındaki tüm hizmet ihtiyaçlarına çözüm üreten yüzde 100 Türk sermayeli tek yönetim şirketidir. Tepe Servis, 81 ilde, 9 bin çalışanı ve 250 kurumsal müşterisiyle sektörün lider şirketleri arasında yer almaktadır. Türkiye’nin önde gelen bankalarına şube temizliği hizmeti veren, 81 il ve Kıbrıs’ta her ay 121 bin adet ATM silimi gerçekleştiren Tepe Servis, Adana, Ankara ve İstanbul’daki 1000 seat’lik çift-yedekli çağrı merkezlerinde sektörünün önde gelen kurumsal müşterilerine 7/24 inbound-outbound hizmet sunmaktadır.

Tepe Servis, 2017 yılı net satışları, ihracat ve karlılık oranlarının temel ölçü alındığı Fortune 500 sıralamasında Öz kaynak kârlılığı bakımından 18'inci, faiz ve vergi öncesi kârını en çok artıran şirketler sıralamasında 21'inci oldu. Satışlarını en çok artıran şirketler arasında 29. sırada yer alan Tepe Servis, şirket çalışan sayısı sıralamasında Türkiye'nin 33. büyük firması özelliği taşıyor. Tepe Servis, Ankara merkezli şirketler arasında yapılan sıralamada ise 62'inci sırada bulunuyor.

Kamu özel işbirliği kapsamında hizmete açılan Isparta ve Yozgat şehir hastanelerinde destek hizmetleri sunan Tepe Servis’in hizmet verdiği kurumlar arasında; İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, TFKB, Odeabank, Aktifbank, Arap Türk Bankası, Alternatifbank, Vakıfbank, Şekerbank, Akbank, Enerjisa, Bosch, Doğadan, Barilla, Kansai Altan, Mersin International Port MIP, Bezmialem Vakfı Hastaneleri, IDO, Next Level AVM, Denizli Teraspark AVM, Buyaka AVM, Akbatı AVM, AND Pastel, Setur Duty Free Mağazaları gibi farklı sektörlerden birçok kurum ve kuruluş yer alıyor.