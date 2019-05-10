AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

İstanbul, 10 Mayıs () - Türkiye genelinde alışveriş merkezlerinde Mart ayında ziyaret sayısı yıllık bazda yüzde 2.9 düşerken, aynı dönemde cirolar yüzde 22.2 yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi, Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.2 yükselerek 281 puana ulaştı.

AYD'den yapılan açıklamada, "Mart 2019 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 19,7 olduğu düşünüldüğünde ciro endeksindeki artışın enflasyon oranının üzerinde olduğu görülüyor" denildi.

Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar İstanbul'da 1,317 lira, Anadolu’da 908 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 1,072 lira oldu.

Mart ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşandı.

AVM’lerde kategoriler bazında metrekare verimliliği;

- teknolojide yüzde 25.9,

- giyimde yüzde 23.6,

- hipermarkette yüzde 22.4,

- ayakkabıda yüzde 21.8,

- yiyecek-içecekte yüzde 21.1,

- diğerlerinde yüzde 20.0 arttış gösterdi.

Ziyaret sayısı endeksinde birinci çeyrek bazında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9 düşüş yaşandı.

AYD Başkanı Hulusi Belgü, AVM Endeksi sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Ciro endeksi 2019 Mart döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 22.2 artış gösterdi. Her ne kadar endeks enflasyonun üzerinde olsa da Türkiye gündeminin acil olarak ekonomi odaklı olması gerekiyor. Geçmişte bu odağımızı kaybettiğimizde neler yaşandığını tüm sektörler anımsayacaktır. Çalışmalı, üretmeli ve ülkemizin geleceği adına hep birlikte ekonomimizi odak noktamız haline getirmeliyiz. Yaşanan belirsizlik ortamı ekonomiye zarar vermekle birlikte vatandaşımızı da negatif yönde etkiliyor. Bunun somut örneğini ziyaret sayılarında görüyoruz. Ziyaret sayısı endeksinde birinci çeyrek bazında incelediğimizde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9’luk düşüş yaşanmıştır. Belirsizliklerin ortadan kalkması ile tüketicinin alışveriş merkezleri ziyaretlerinin artacağı bir dönemi tüm sektör adına istiyoruz." (Grafik)