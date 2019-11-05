AVM'lerde perakende cirolar Eylül'de yüzde 3.5 arttı

Alışveriş merkezlerinde (AVM) perakende cirolar, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 3.5, üçüncü çeyrekte de, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.5 arttı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Eylül ayı ve 3. çeyrek sonuçları açıklandı.

AYD'nin Eylül ayı endeksi ile ilgili değerlendirmesi şöyle:

"Eylül ayı endeks sonuçlarına baktığımızda son iki ayda olduğu gibi yine enflasyon oranının altında bir artış gözlemliyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçlarını geçtiğimiz yıl ile karşılaştırdığımızda ise yüzde 8.5 gibi bir büyüme söz konusu, uzun vadede artış yaşanmış olması sektörümüz için olumlu bir gelişme. Öte yandan kategoriler bazında en yüksek artışların ayakkabı ve teknoloji kategorilerinde olması okula dönüş döneminin bu artışta etkili olduğunu gösterirken metre kare verimliliğinde Ağustos ayına göre bir miktar düşüş yaşanması tüketicinin alışverişlerinde zorunlu ihtiyaçlara öncelik verdiğine ve daha temkinli hareket ettiğine işaret ediyor."

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi Eylül döneminde geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 3.5 artarak 294 puana ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre perakende ciro endeksinde yüzde 8.5 arttı.

Buna göre, AVM’lerde kiralanabilir alan (m²) başına düşen cirolar Eylül'de İstanbul’da 1,348 lira, Anadolu’da 971 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 1,122 lira oldu.

Çeyrek bazlı m² başına düşen ciroda ise bir önceki yılın aynı dönemi baz alındığında nominal olarak yüzde 8.6 artış yaşandığı görülüyor. AVM’lerde üçüncü çeyrekte metrekare verimliliği 1,207 lira olarak gerçekleşti.

Eylül ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabı kategorisinde yaşandı. Ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 12.6 arttı.

Geçen yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında, AVM’lerdeki;

- teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11.0,

- hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 7.3,

- giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 7.2 artarken,

- diğer kategorisi (yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır) metrekare verimliliği yüzde 4.5,

- yiyecek-İçecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 6.5 azaldı.

Aylık bazda ziyaret sayısı endeksinde yüzde 6.2 daralma yaşanırken, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.7 bir düşüş gerçekleşti. (Grafik)