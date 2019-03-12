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AVM ciro endeksinde artış Ocak’ta enflasyonun altında kaldı

İstanbul, 11 Mart () - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki perakende ciro endeksinin Ocak ayı sonuçlarını yorumlayan AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Endeks...

AVM ciro endeksinde artış Ocak’ta enflasyonun altında kaldı

İstanbul, 11 Mart () - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki perakende ciro endeksinin Ocak ayı sonuçlarını yorumlayan AYD Başkanı Hulusi Belgü, “Endeks rakamlarımız, Ocak ayında yüzde 9.4 artış ile yüzde 20.35 olan enflasyon oranının yaklaşık 10 puan altında kaldı, bu sonuçlardan seçimler sebebi ile tüketicinin duraksadığını düşünüyoruz.”
Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre endeks, Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9.4 artışla 267 puana ulaşırken, Aralık ayına göre yüzde 16.6 azaldı.
AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar, Ocak 2019’da İstanbul’da 1,278 lira, Anadolu’da  848 lira oldu. Türkiye geneli kiralanabilir alan verimliliği ise Ocak 2019’da 1,020 lira oldu.
Ocak ayında, kategoriler bazında kiralanabilir alan verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde yaşanmıştır. Teknoloji kategorisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 21.5 arttı.
Bir önceki  yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki kiralanabilir alan verimliliği hipermarket kategorisinde yüzde 19.6, yiyecek-içecek kategorisinde yüzde 18.8, giyim kategorisinde yüzde 15.7, ayakkabı kategorinde yüzde 6.6 ve diğer alanlar kategorisinde yüzde 3.1 arttı.
Ocak 2019 verilerine göre, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 4.5 düştü.
Belgü, kategoriler bazında en yüksek artışın teknoloji ve hipermarket kategorilerinde yaşanması ile ilgi olarak, “Teknoloji kategorisindeki bu artışta sömestr tatili ve vergi indirimlerinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hipermarket kategorisindeki artışın yüksek oluşu ise zorunlu ihtiyaçların öncelikli olduğunu gösteriyor” dedi. (Fotoğraflı)

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