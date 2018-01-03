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AVM Ciro Endeksi Kasım ayında 241 puana ulaştı

İstanbul, 3 Ocak () - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre AVM Ciro Endeksi, 2016 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde...

AVM Ciro Endeksi Kasım ayında 241 puana ulaştı

İstanbul, 3 Ocak () - Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre AVM Ciro Endeksi, 2016 yılı Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19.3 artarak 241 puana ulaştı.
Endeks, enflasyondan arındırılarak incelendiğinde ciro endeksindeki artış yüzde 5.6'yı buldu.
Endekse göre, AVM’lerde kiralanabilir alan başına düşen cirolar, Kasım 2017’de, İstanbul’da 1.057 lira, Anadolu’da 827 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği Kasım 2017’de 919 liraya ulaştı.
Kasım’da en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde
Kasım ayında, kategoriler bazında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşanırken, bu kategori 2016’nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 29.6 yükseldi.
AVM’lerdeki diğer alanlar kategori ciroları 2016 yılının Kasım ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 23.8, giyim kategori ciroları yüzde 17.7, yiyecek içecek kategori ciroları yüzde 17, hipermarket kategori ciroları yüzde 15.6 ve ayakkabı kategori ciroları yüzde 10 artış gösterdi. Ayakkabı kategori ciroları ise Kasım 2017 döneminde enflasyon oranının altında seyretti.
Ziyaret sayısı endeksi
Kasım 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2’lik bir azalış yaşandığı ortaya çıkıyor.
AVM Endeksi Kasım 2017 sonuçlarını değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü şöyle dedi:

“Ciro endeksi yıl sonuna yaklaşırken yaşanan yüzde 19.3 artışın enflasyonun ciddi olarak çok üzerinde olması sevindirici... Kategori bazında incelendiğinde teknoloji kategorisindeki yükseliş, teknoloji perakendecilerimizin halkımızın bu yöndeki taleplerini rahatlıkla karşıladığını gösterirken, diğer alanlar kategorisinin geçtiğimiz Ekim ayının ardından bu ay ikinci olarak yer alması ziyaretçilerin mobilya, kozmetik, eğlence alışverişlerinde de AVM’leri sürdürülebilir olarak tercih ettiğini gösteriyor. Ziyaret sayısında yaşanan yüzde ikilik azalmaya rağmen ciro endeksi ve metrekare verimliliğinin artış göstermesi, ziyaretçilerimizin AVM’lerden daha yüksek bütçelerde ve daha verimli alışveriş yaptığını ortaya koyuyor ki bu da perakendeciler için uzun vadede olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir. Aralık ayında yılbaşı etkisi ile daha yüksek bir ciro endeksi beklentimiz olduğunun da altını çizmekte fayda var.”

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