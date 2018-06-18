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Audi CEO'su Stadler tutuklandı, VW hisseleri yüzde 3.40 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Haziran () – Alman otomobil üreticisi Audi CEO’su dizel emisyon skandalına ilişkin bir soruşturmada delillerin karartılması riski olduğu için tutuklandı. Münih Savcılığı, soruşturmayı yöneten yetkililerin...

Audi CEO'su Stadler tutuklandı, VW hisseleri yüzde 3.40 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Haziran () – Alman otomobil üreticisi Audi CEO’su dizel emisyon skandalına ilişkin bir soruşturmada delillerin karartılması riski olduğu için tutuklandı.

Münih Savcılığı, soruşturmayı yöneten yetkililerin delillerin karartılması riski görmeleri nedeniyle Audi CEO'su Rupert Stadler'in bugün tutuklandığını açıkladı. Audi’nin ana şirketi Volkswagen’dan bir sözcü CEO Stadler’in tutuklandığını doğruladı.

Sadece birkaç gün önce Almanya Volkswagen’e dünya genelinde dizel motorlarında emisyon testlerini aldattığı için 1 milyar euro (1.2 milyar dolar) ceza kesmişti.

Nicolai Laude, şirket adına yaptığı açıklamada, CEO'su Stadler'in tutuklandığını doğruladı; ancak, devam eden soruşturma hakkında açıklama yapılmayacağını duyurdu ve “Masumiyet karinesi Stadler için de geçerli olmaya devam ediyor” dedi.

Volkswagen hisseleri yüzde 3.40 değer kaybetti.

Yapılan açıklamada, "Şüpheli bugün yargıç önüne çıkarıldı ve gözaltında tutulmaya devam edilmesi kararı verildi" denildi.

Üç yıl önce patlak veren skandalda ilk önce Volkswagen araçlarında emisyon testlerini aldatan donanımlar bulunmuş, sonrasında skandal Audi’ye de bulaşmıştı. Volkswagen grubundan yapılan açıklanada 11 milyon dizel araçta emisyon testinde olduğunu anlayıp, emisyonu anında azaltan bir yazılım kullanıldığı itiraf edilmişti.

Audi CEO'su Stadler hakkında emisyon değerlerinin manipüle edilmesi sürecinde dolandırıcılık ve yanlış reklamlar yayınlanması suçlamaları inceleniyor.

Volkswagen eski CEO’su Martin Widnerkorn ise geçen ay ABD’li savcılar tarafından yolsuzluk, ABD’li müşterileri kandırmak için komplo kurmak ve Temiz Hava Yasası’nı ihlal etmek suçlarından mahkum edilmişti.

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