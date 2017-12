ATSO Başkanı Çetin: Yılbaşı dini bir konu değildir

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret Sanayi ve Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, her yılbaşı ışıklandırma konusunu tartışmaktan yorulduklarını belirterek, esnafın bütün kurum ve kuruluşlar ile birlik içinde kentte ışıklandırma yapması gerektiğini söyledi. Yılbaşı kutlamalarına da değinen Çetin, "Yılbaşı, dini bir konu değildir. Yılbaşı Çin'de de Afrika'da da insanlığın ortak kutladığı, dinle ilgisi olmayan bir kutlamadır" dedi.

ATSO tarafından yılın son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Aralık ayı olağan meclis toplantısında konuşan ATSO Başkanı Çetin, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Baykal'ın sağlığının düzeldiğini, bilincinin açık olduğunu ve konuştuğunu belirten Çetin, şubat ayı ortasında da tedavisinin sürdüğü Almanya'dan Türkiye'ye dönmesinin beklendiğini söyledi.

'İSRAİL HALKINA OLUMSUZ DUYGUMUZ YOK'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesine tepki gösteren Çetin, "İsrail halkına, hiçbir olumsuz duyguda olmadığımızı ifade etmek isterim. İsrail halkının bir kesimi de bu karara karşı. Politikalar zamanla değişir, halklar arasındaki bağlar baki kalır. Bizim dileğimiz, İsrail ve Filistin halkının kardeşçe, barış içinde yaşamasıdır. Biz her iki toplumun da güvenini kazanmalı ve İsrail ile Filistin arasında adil bir barışın mimarları arasında olmalıyız. Bu yıl Antalya'ya 170 bine yakın İsrailli, 100 binden fazla İranlı, ayrıca Arap ülkelerinden de on binlerce ziyaretçimiz olmuştur. Antalya, insanların barış ve huzur içinde tatil yaptığı bir kentti. Antalya markasının bu başarısına hepimiz dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

'YILBAŞI DİNİ BİR KONU DEĞİLDİR'

Antalya'da yılbaşı ışıklandırması konusunun gündeme yeniden geldiğini belirten Başkan Çetin, her yılbaşında bunu tartışmaktan yorulduklarını dile getirdi. Antalya'da bütün kurum ve kuruluşlar ile esnafın birlik içinde ışıklandırma yapması gerektiğini savunan Çetin, şunları söyledi:

"Antalya olarak biz, bir dünya kentiyiz. Turizmin gelişmesini, kışın da canlanmasını istiyoruz. İlimizde yaşayan binlerce Avrupalı var. Otellerimiz yılbaşı programları yapıyor ve önemli sayıda kişi diğer illerden geliyor. Antalya'da bu nedenle yılbaşı daha canlı olmalıdır, alışveriş indirimleriyle ticaret canlandırılmalıdır. Toplum olarak eğlenme konusuna da önem vermeliyiz. Eğlenmeyen bir toplum haliyle stresli, öfkeli olur. Sürekli çatık kaşlı, ciddi, birbirinde kusur arayan değil; güler yüzlü ve eğlenen bir toplum olmalıyız. Yılbaşı, dini ve milli bayramlar, kutlama günleri bu nedenle önemlidir; bir fırsattır. Yılbaşı, dini bir konu değildir. Hristiyan dininde Katoliklerin Noel'i, 24 Aralık gecesidir; Ortodoksların Noel'i de 6 Ocak gecesidir. Yahudilerin Hanuka Bayramı farklıdır. Yılbaşı Çin'de de Afrika'da da insanlığın ortak kutladığı, dinle ilgisi olmayan bir kutlamadır. Anneler Günü gibi bir gündür."

'SON KHK, SİYASİ GERİLİMİ ARTIRIYOR'

Başkan Çetin, hukuk sisteminin şiddeti önlemesi ve cezalandırması gerektiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) uzlaşma görmek istediklerini vurgulayan Çetin, "Son Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan bir düzenleme, siyasi gerilimi artırmaktadır. Bu konu, endişeleri giderecek şekilde düzeltilmelidir" dedi.

Türkiye ekonomisinde 2017'nin, son 4- 5 yılın en iyi yılı olduğunu kaydeden Çetin, 2018'de yüzde 4- 5 arasında büyüme beklediklerini söyledi. 2018'e yavaşlamayla girildiğini de dile getiren Çetin, "Başbakan da 2018'in ekonomide zor yıl olacağını söylemiştir. Gelecek yıl, enflasyonun dövize bağlı olsa da tek haneye dönmesi mümkündür. Dövizdeki durum, yumuşak karnımız olmaya devam edecektir. Eğer Merkez Bankası, faiz konusunda, ekonomi yönetimi yabancı sermaye konusunda güven verirse döviz artışı yavaşlar. Dış koşullar, iyi olursa ve reform adımları atılırsa fazla sorun yaşamayız" diye konuştu.

'TURİZMDE 2018 YILINDAN ÜMİTLİYİZ'

Narenciye üretiminde üreticiye destek çağrısında bulunan Çetin, şunları söyledi:

"Portakal bahçelerinin sökülmesini önlemeliyiz. Belediyelerimiz geçen yıl portakal, nar alımları yapmıştı. Bu yıl da böyle kampanyalar yapmalıyız. Geçen yıl söylemiştim, okullarda çocuklara portakal suyu içirsek hem çocuklar daha sağlıklı olur hem de üretici ayakta kalır. 2018 yılı için turizmde çok daha ümitliyiz. Ekonomide Antalya olarak Türkiye genelinden daha iyi bir yıl bekliyoruz. Turizmde bu yıl yüzde 58 artış kaydettik; fakat halen 2014'ün gerisinde olduğumuzu unutmayalım. Türkiye son iki yılda Alman pazarının yarısını kaybetmiş oldu."

Almanya'da, kasım ayında yapılan erken rezervasyonlarda Antalya'nın yüzde 49 artışta olduğuna dikkat çeken Çetin, gelecek yıl Antalya'nın yükseliş sağlayacağını ümit ettiklerini söyledi.

ATSO'NUN 2018 YIL BÜTÇESİ BELİRLENDİ

Öte yandan 2018 bütçesinin görüşülmesinin ardından tekrar söz alan ATSO Başkanı Çetin, yeni yıl bütçesinde yüzde 4,5- 5 oranında artış yaptıklarını belirterek, yeni yıl bütçesinin 29 milyon 20 bin lira olduğunu aktardı. Bütçe, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

