(ATO) Başkanı Menevşe: Döviz geliriniz yoksa dövizle borçlanmayın

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, ()-ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, döviz geliri olmayan kişi ve kuruluşların döviz cinsinden borçlanmaması gerektiğini söyledi.

Yüksek döviz kurlarıyla ilgili konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, ticari dünyada özellikle dolar borcu olanların bazı sorunlar yaşadığını anlattı. Dövizle borçlanmanın sakıncalarına değinen Menevşe, "Benim tavsiyem dövizle iş yapmamak. Yani bir Türk firması yurt içinde alışveriş yapıyorsa dolarla iş yapmamalı, yabancı para cinsinden konuşmamalı. İşlerini Türk lirası üzerinden yürütmeli. Döviz geliri olmayan dövizle borçlanmasın" dedi.

'ENDİŞE ETMEYİN'

Yurtdışıyla alışverişi olan kişi ve kurumların döviz kurundan etkilenmediğini aktaran ATO Başkanı Menevşe, şunları kaydetti:

"Bu kişi ve kuruluşların geliri ve gideri döviz cinsinden olduğu için kurun yükselmesi onu çok etkilemeyecektir. Ticaret erbabı olarak dolar cinsinden yapılan borçlanmaların sıkıntılar yarattığını etrafımızda görüyoruz. Bu konu özellikle bilançolarında daha da hissediliyor. Borçlanma dolar cinsindense, şayet bu kur farklarıyla gider olarak yazıldığı için bu sene bunlar bilançolarda negatif etkileri görülecektir. Bilançonun negatif etkilisi de doğru bir gelişme değil. Dolar kuru ciddi etkenlerle yükseliyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere ABD'nin pozisyon alışı var. Dövizin bu ani çıkışlarından korkmamak lazım. Çünkü her çıkışın bir inişi vardır. Muhakkak o dengelenecektir. Çok da endişe etmemek lazım."

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