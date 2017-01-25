Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

(ATO) Başkanı Menevşe: Döviz geliriniz yoksa dövizle borçlanmayın

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, ()-ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, döviz geliri olmayan kişi ve kuruluşların döviz cinsinden borçlanmaması gerektiğini söyledi. Yüksek döviz kurlarıyla ilgili konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe,...

(ATO) Başkanı Menevşe: Döviz geliriniz yoksa dövizle borçlanmayın

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, ()-ADANA Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, döviz geliri olmayan kişi ve kuruluşların döviz cinsinden borçlanmaması gerektiğini söyledi.
Yüksek döviz kurlarıyla ilgili konuşan ATO Başkanı Atila Menevşe, ticari dünyada özellikle dolar borcu olanların bazı sorunlar yaşadığını anlattı. Dövizle borçlanmanın sakıncalarına değinen Menevşe, "Benim tavsiyem dövizle iş yapmamak. Yani bir Türk firması yurt içinde alışveriş yapıyorsa dolarla iş yapmamalı, yabancı para cinsinden konuşmamalı. İşlerini Türk lirası üzerinden yürütmeli. Döviz geliri olmayan dövizle borçlanmasın" dedi.
'ENDİŞE ETMEYİN'
Yurtdışıyla alışverişi olan kişi ve kurumların döviz kurundan etkilenmediğini aktaran ATO Başkanı Menevşe, şunları kaydetti:
"Bu kişi ve kuruluşların geliri ve gideri döviz cinsinden olduğu için kurun yükselmesi onu çok etkilemeyecektir. Ticaret erbabı olarak dolar cinsinden yapılan borçlanmaların sıkıntılar yarattığını etrafımızda görüyoruz. Bu konu özellikle bilançolarında daha da hissediliyor. Borçlanma dolar cinsindense, şayet bu kur farklarıyla gider olarak yazıldığı için bu sene bunlar bilançolarda negatif etkileri görülecektir. Bilançonun negatif etkilisi de doğru bir gelişme değil. Dolar kuru ciddi etkenlerle yükseliyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere ABD'nin pozisyon alışı var. Dövizin bu ani çıkışlarından korkmamak lazım. Çünkü her çıkışın bir inişi vardır. Muhakkak o dengelenecektir. Çok da endişe etmemek lazım."

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55