Atlasglobal uçuş ağına Tacikistan’ın başkentini ekledi

İSTANBUL,() - Havayolu şirketi Atlasglobal Tacikistan havayolu şirketi Somon Air ile güçlerini birleştirdi.

Şirket böylelikle Somon Air ile kod paylaşımı (codeshare) anlaşması imzalayarak uçuş ağına yeni bir nokta ekledi. 8 Şubat'tan itibaren geçerli olan anlaşmaya göre, Atlasglobal Havayolları, Somon Air tarafından haftada 3 frekans olarak icra edilen İstanbul-Duşanbe-İstanbul seferlerine kendi kodlarını koyarak satış yapabilme imkânı bulacak.

İŞ BİRLİĞİNE YENİ HATLAR DA EKLENECEK

Anlaşmayla ilgili görüşlerini paylaşan Atlasglobal Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ise şunları söyledi: Tacikistan’ın en güvenilir havayolu Somon Air ile imzaladığımız codeshare anlaşması nedeniyle memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Codeshare anlaşması sayesinde yolcularımıza İstanbul ve Duşanbe üzerinden aktarmalı seferler ile daha fazla uçuş alternatifi sağlamış olacağız.

Codeshare anlaşmasının ardından bir açıklama yapan Somon Air Genel Müdür Yardımcısı (CEO first DEPUTY) Suhrob Juraev, “Bu anlaşma ile Somon Air, Atlasglobal’in Tacikistan’daki güvenilir partner havayolu olma konumunu güçlendirecek. Yakın zamanda İstanbul ve Duşanbe ötesindeki noktaları da anlaşma kapsamına ekleyerek Atlasglobal ile iş birliğimizi genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.