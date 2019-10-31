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Atina Uluslararası Havalimanı'nın yüzde 30 hissesine 10 talip
Yunanistan'ın özelleştirme ajansının satışa çıkardığı Atina Uluslararası Havaalimanı'nın yüzde 30 hissesi ile ilgilendiklerini bildiren şirket ve konsorsiyum sayısı 10 oldu. Greek Reporter'ın haberine göre, Atina Uluslararası Havaalimanı'nın...
EKONOMİ 31.10.2019, 10:21
Yunanistan'ın özelleştirme ajansının satışa çıkardığı Atina Uluslararası Havaalimanı'nın yüzde 30 hissesi ile ilgilendiklerini bildiren şirket ve konsorsiyum sayısı 10 oldu.
Greek Reporter'ın haberine göre, Atina Uluslararası Havaalimanı'nın yüzde 55 hissesi Yunanistan hükümetine, yüzde 40'ı Kanada merkezli PSP Investments'a ve yüzde 5'i Yunanistan merkezli Copelouzos'a ait.
Atina Uluslararası Havaalimanı'nın yüzde 30 hissesi ile ilgilenen şirketler ve konsorsiyumlar şöyle: ADP Groupe, APG Asset Management, AviAlliance GmbH, Vinci Airports, Ferrovial international SE, First State Investments, Global Infrastructure Partners ve Ardian Infrastructure Fund S.C.A., Sicar, and Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S. SICAV – RAIF konsorsiyumu, KKR-EGIS konsorsiyumu ve MEIF 6 Attic Investment, RAFFLES INFRA HOLDING, Chengdong Investment Corporation konsorsiyumu.
Greek Reporter'ın haberine göre, Atina Uluslararası Havaalimanı'nın yüzde 55 hissesi Yunanistan hükümetine, yüzde 40'ı Kanada merkezli PSP Investments'a ve yüzde 5'i Yunanistan merkezli Copelouzos'a ait.
Atina Uluslararası Havaalimanı'nın yüzde 30 hissesi ile ilgilenen şirketler ve konsorsiyumlar şöyle: ADP Groupe, APG Asset Management, AviAlliance GmbH, Vinci Airports, Ferrovial international SE, First State Investments, Global Infrastructure Partners ve Ardian Infrastructure Fund S.C.A., Sicar, and Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S. SICAV – RAIF konsorsiyumu, KKR-EGIS konsorsiyumu ve MEIF 6 Attic Investment, RAFFLES INFRA HOLDING, Chengdong Investment Corporation konsorsiyumu.
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