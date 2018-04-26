Ateş Sünbül: Gelecek dijital paralar üzerine kurulu

İSTANBUL, () - MAZARS Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ateş Sünbül, Türkiye'nin klasik bankacılık anlayışından ziyade siber bankacılık alanında gelişme kaydetmesi gerektiğini belirterek, geleceğin dijital paralar üzerine kurulu olacağını söyledi.

Türkiye sermaye piyasalarının finansal teknolojilere verdiği önem günden güne artarken Borsa İstanbul, Fransız-Türk Fintech İşbirliği Organizasyonu’nda Türk ve Fransız Fintech’leri konuk etti. Yedi Fransız Fintech’in Türkiye’deki sermaye piyasaları temsilcileriyle bilgi birikimlerini paylaştığı organizasyonda, Fransa’dan ve Türkiye’den farklı uzmanlar sunum yaptı. Ardından Türkiye’de geliştirilen finansal teknolojilere akademik destek, yatırım ve ekosistem desteği sunması beklenen Finans Teknopark A.Ş’nin yeni yapılanmasının imza töreni düzenlendi. Daha sonra ise sektördeki son durum değerlendirmesi ve gelişmelerin masaya yatırılması için düzenlenen Fintech seminerine geçildi. Seminer öncesinde 'nın sorularını yanıtlayan Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ateş Sünbül, geleceğin dijital paralar üzerine kurulu olduğunu dile getirdi.

"BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BELLİ DEĞİŞİMLER OLUYOR"

Fintech sektörünün Türkiye'nin geleceği olduğunu düşündüğünü ve gelişim alanının da yüksek olduğunu gördüğünü aktaran Sünbül, "Klasik bankacılıktan ziyade siber bankacılığa doğru yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Dijital dünyanın daha da çok hayatlarımıza girmesiyle bankacılık sektöründe belli değişimler olmaya başladı" dedi.

"FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ ARTIK DAHA ETKİN KULLANIYORUZ"

Klasik bankacılıktan ziyade siber bankacılığın daha önemli olduğuna dikkat çeken Sünbül, "Finansal teknolojileri artık daha etkin kullanıyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yönetmeliğiyle regüle olan bir sektör olduğu için bankalar bu işi daha da güvenli ve daha da hızlı yapmaya başladı. Gelecekte biraz daha Bitcoin, Blockchain teknolojilerini öne çıkaracak yapıların olması lazım. Buna yönelik, kanun ve yönetmeliklerin olması gerekiyor. Böylece bankacılık sektöründe dijital teknolojiler daha etkin kullanılabilir" diye konuştu.

"GELECEK DİJİTAL PARALAR ÜZERİNE KURULU"

Geleceğin dijital para üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Sünbül, "Bunu sürdürülebilirlik olarak düşündüğümüz zaman daha az paranın basılması, daha az personelin daha etkin şekilde çalışmasıyla çok çok daha yeşil bir dünya için biraz daha dijital teknolojileri öne çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"10 İLE 20 YIL ARASINDA KAĞIT PARALAR KALKAR"

Gelecekte kağıt paraların kalkacağını öngördüğünü belirten Sünbül, "Trende baktığımızda da yol oraya doğru gidiyor. Çünkü dijital para hepimizin çok kullandığı bir şey. Parayı hiçbir zaman elimizde görmüyoruz. Bankada hesaba yatan bir rakam, ondan sonra sağa, sola EFT yaptığımızda kullanıyoruz. Bizim hayatımız yavaş yavaş aslında buna dönmeye başladı. Kağıt paraların kalkması için 10 ile 20 yıl arasını öngörüyorum. Tabi dünyada böyle, Türkiye'de bu biraz daha yavaş olacaktır. Regülasyonun biraz daha hızlı gelişmesi gerecektir" dedi.

"GELECEK DAHA İYİ OLACAK"

Dijital paranın sektörde meta olarak karşılığının bulunması gerektiğini söyleyen Sünbül, "Bunun daha yaygınlaşması için de bankaların sistemlerini ve regülatörün de esnekliğini dijital para üzerine döndürmesi lazım. Çok kolay bir şey değil, Türkiye İmar Bankası ve finans sektöründe çeşitli dolandırıcılık vakaları yaşamış bir ülke. Şimdi sektör bunların yaraları henüz kapatamadı. Biraz daha esnekleşmeye başladığımızda gelecek daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

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