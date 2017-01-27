Atatürk'ün kurduğu fabrikanın kapanmasını çiftçiler önledi

Ali Can ZERAY/BABAESKİ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Babaeski İlçesi Alpullu Beldesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve 3 yıldır üretim kapasitesi düşük olduğu gerekçesiyle kapanma noktasına gelen Alpullu Şeker Fabrikası'na üretici sahip çıktı. Trakyalı üreticiler, sivil toplum örgütleri ve siyasilerin kapasitenin 60 binden 150 bin tona yükseltileceğini taahhüt etmesiyle tesisler kapanmaktan kurtuldu.

Babaeski İlçesi'ne bağlı Alpulu Beldesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında kurduğu fabrikalardan biri olan Alpullu Şeker Fabrikası, son 3 yıldır üretim kapasitesi düşük olduğu gerekçesiyle kapanma noktasına geldi. 1990'lı yıllarda yıllık 600 bin ton üretim yapılan tesisler, Trakyalı çiftçinin şeker pancarı üretimini bırakması nedeniyle 2014 yılından itibaren yapılan alımları işlenmek üzere diğer fabrikalara gönderdi ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Panko Birlik Genel Başkan Yardımcısı ve Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Ramis Özgen, bölge çiftçisi ile şu anda yaklaşık 300 çalışanı bulunan tesisleri yeniden hayata geçirmek için çalışma başlatıldığını belirtti. Özgen, "Pancar bitmek üzereyken devreye girdik seferberlik ilan ettik ve Türk Şeker Genel Başkan Yardımcısı Selim Yücel Bey ile görüştük. Bizden 150 bin ton ön taahhüt istediler. Bizde, bu taahhüdü bizim çiftçimiz, bizim üreticimiz yerine getirir diyerek hemen çalışmalara başladık. Zamanımız çok kısaydı. Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü bize ön taahhüt için 5 gün süre verdi. Bizde bu 5 gün içinde yönetim kurulu ve Babaeski Ziraat Odası ile ortak çalışma ile sahaya inerek, seferberlik ilan edip köylünün ayağına giderek ikna ettik. Bundan sonra çiftçiye kalmış" dedi

Fabrikanın bölgede sadece şekerde değil besicilikte bölge ekonomisine büyük katkısı olduğunu söyleyen Özgen, "Fabrikamızın 3 yıldır bacası tütmüyor. Bu gerek bizi gerekse üreticiyi çok üzüyor. Bu fabrikanın açılması için herkes taşın altına elini soktu. Siyaset gözetmeden Trakya'da bütün milletvekilleri çalışmalara katıldı. Bu Atatürk'ün kurduğu fabrika ilk şekerin çıkardığı fabrika Alpullu Şeker Fabrikası'dır. Bu fabrika ne pahasına olursa olsun bacası tütmeli ve tütecek. Gözümüz çiftçide bu ekimi çiftçimize yaptıracağız" dedi.

Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen, pancarın sadece katma değer olarak değil, oksijen kaynağı olduğunu belirterek, "10 dönüm ormana 1 dönüm pancar yeter. Yatağından oksijen fışkırıyor. Bugün dünyada kamış şekerinden şeker üretiliyor. Yine de Amerika'da 20 bin ton pancar çıkarılıyor, Avrupa'da 13 bin ton pancar üretiliyor. Pancardan şeker üretiliyor. Nişasta bazlı şeker hiç üretilmiyor. Almanya'da yüzde 1, Fransa'da sıfır, ülkemizde ise yüzde 15 nişasta bazlı şeker üretiliyor. Yetkililer nişastanın ne kadar zararlı olduğunu açıklıyor. Bizim burada 1990'lı yıllarda olduğu gibi fabrikanın üretimini 600 bin tona çıkararak sağlığa zararlı nişastadan kurtaracağız. Fabrika çalıştığında bölgede göç de duracak" dedi.

"TRAKYA GENELİNDE ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Babaeski Ziraat Odası Başkanı Şahin Arslan, yanlış fiyat politikası nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan fabrikanın tekrar bacası tütmesi için Trakya genelinde organize olarak çalışma başlattıklarını anlattı. Arslan, "Atatürk'ün kurduğu fabrikanın kapanmaması için önce konuyu Kırklareli İl Genel Meclisi'nde Ocak ayı toplantısında gündeme getirdik. Ondan sonraki süreçte de Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ Tarım İl Müdürlüklerini devreye sokup hızlı bir şekilde ön taahhütleri alınması konusunda çalışma başlattı. Trakya'da bulunan bütün ziraat odalarına konuyla ilgili pancar ekmeleri için mail attık. Bölgemizde son 3 yıldır pancar ekilmiyordu, bunun nedeni fiyat politikasıydı. Üretici pancara küsmüştü. Bizim girişimlerimiz ve pancar üretimindeki kazancın artmasıyla üreticileri ikna ettik. Şuan son aldığımız duyumlara göre bizden istenilen taahhüt 150 bini aştı. O yüzden çok mutluyuz. Pirinç üretiminde kar marjında geçen yıla göre yarı yarıya düşmesiyle üretici pancar ekmeye karar verdi. Çok mutluyuz" dedi.

ÜRETİCİ PANCAR EKİMİNİ ARTIRDI

Babaeski'nin Çengelli Köyü'nde yaşayan pancar üreticisi Nejdet Güneş, 3 yıl aranın ardından pancar ekmeye başladığını söyledi. Güneş, "Ben yıllardır 200-250 ton arası pancar çıkarmaktayım. Pancar Kooperatifinden mesaj geldi. Bende gelen mesajla fabrikanın kapanmaması için tekrar pancar ekmeye karar verdim. Fabrikamızın bacası tütmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Babaeski Pancarköy'de çiftçilik yapan diğer üretici Şinasi Seçkin'de fabrikanın açılması için 40 dekar pancar ekerek fabrikanın kapanmamasını sağlayacağını söyledi. Diğer çiftçiler de kazancı yüksek olan pancar ekimini yaparak fabrikanın üretimini artıracaklarını ifade ettiler.

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