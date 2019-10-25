Atatürk'ün çok özel fotoğrafları Cumhuriyet Bayramı Sergisi'nde (2)

Atatürk hayranı ve Atatürkçülük felsefesinin tutkunu Hanri Benazus'un çok özel Atatürk fotoğrafları, Cumhuriyet Bayramı haftasında 42 Maslak Shopping Mall'da sergilenecek.

Cumhuriyet'in 96. Yılı'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması çerçevesinde, Atatürk'ün çok özel fotoğraflarının yer alacağı sergi düzenleniyor. Atatürk hayranı ve Atatürkçülük felsefesinin tutkunu Hanri Benazus'un çok özel Atatürk fotoğraflarının sergileneceği etkinlik, 42 Maslak Shopping Mall'da, 25 Ekim, 5 Kasım tarihleri arasında gezilebilecek.

Bay İnşaat A.Ş. ile Altın İplik ve Çorap Sanayi A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen sergide, Hanri Benazus’un, Atatürk özel fotoğraf koleksiyonundan, Cumhuriyet dönemi Atatürk, başarılı Cumhuriyet Kadınları ve Cumhuriyet temalarından oluşan 300 farklı orijinal fotoğraf sergilenecek.

Yıllarını Atatürk’ün hiç bilinmeyen ve farklı yönlerini gösteren fotoğraflar toplamaya adayan yazar Hanri Benazus, yaşamının en önemli anısı olarak, 1937 yılının 9 Ekim tarihinde, henüz yedi yaşındayken, Aydın'ın Ortaklar beldesinde Atatürk ile karşılaşması ve onun masasındaki leblebileri yemesini anlatır:

"9 Ekim 1937 günü daha henüz 7 yaşımdayken Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde Atatürk’le karşılaştım. Hatta onun masasındaki leblebilerinden yediğimi de hatırlıyorum. O gün belki de hayatımın en önemli anısını yaşadığım gündür."

"Fanatizm derecesinde" bir Atatürk hayranı ve Atatürkçülük felsefesinin tutkunu olarak tanınan, Türkiye'nin 4,800 adet ile en büyük Atatürk Fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan Hanri Benazus, bu koleksiyondan 3,500 adetlik fotoğrafı, Çankaya Köşkü'nde kurulmakta olan Atatürk Müzesine hediye etti. Hanri Benazus kendisini, “Fanatizm derecesinde bir Atatürk hayranı ve Atatürkçülük felsefesinin tutkunuyum” diye tanımlıyor.

Hanri Benazus, "Böyle bir arşive nasıl sahip oldunuz?" sorusunu, "17 yaşındayken, o güne kadar görmediğim bir Atatürk fotoğrafını görüp satın almıştım ve böylece arşivimin ilk adımları atılmış oldu.... O zamandan bu yana devam eden bir tutkudur benim için. O kadar ki, 1984 yılında, Amerikalı bir gazetecinin 1921 yılında Atatürk ile yaptığı bir röportajın ardından çektiği iki fotoğrafı almak için günü birliğine Amerika’ya gidip geldiğimi bilirim" diye yanıtlıyor.

Cumhuriyet Bayramı haftasında, 25 Ekim'de 42 Maslak Shopping Mall'da açılacak olan sergi, 5 Kasım'a kadar ücretsiz gezilebilecek. (Fotoğraflı)