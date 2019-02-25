Atatürk Havalimanı ile Londra Heathrow arasında yolcu trafiği bir milyonu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Şubat () - Birleşik Krallık'tan tatil için Türkiye’ye gelişlerin artması, Türk hava yolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında İstanbul aktarmalı transit uçanlar da dahil 2018 yılında 5 milyon 830 bin yolcu trafiğinin gerçekleşmesi dikkat çekti. 2017 yılında ise 4 milyon 568 bin yolcu trafiği gerçekleşmişti. Yalnızca Londra'nın Heathrow ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında yolcu trafiği ise bir milyonu aştı.
Geçen yıl yüzde 36 artışla 2 milyon 254 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye’ye geldi. Artış başta THY olmak üzere havayolu şirketlerinin yolcu sayıları ile doluluk oranlarına da yansıdı. Yaz aylarında yolcu trafiği artarken en fazla yolcu trafiği de Londra ile İstanbul arasında yaşandı. Londra'nın 4 havalimanı Heathrow, Gatwick, Luton ve Stansted'ten Türkiye uçuşlarında yolcu trafiği arttı.
Heathrow ile Atatürk Havalimanı arasında 1 milyon 71 bin yolcu trafiği
Londra'nın sadece Heathrow Havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında 2018 yılında taşınan yolcu sayısı ise dikkat çekti. Transit yolcular da dahil her ay 80 ila 105 bin arasında yolcu trafiği gerçekleşirken, geçen yıl Heathrow ile Atatürk Havalimanı arasında karlışıklı olarak 1 milyon 71 bin yolcu trafiği yaşandı. Bu yolcuların büyük bölümünü THY taşıdı. İstanbul Atatürk Havalimanı ile Manchester karşılıklı uçuşlarında geçen yıl 247 bin yolcu seyahat etti. Yaz aylarında Bodrum, Dalaman'a gelişler arttı.
Yolcu trafiğinin yoğun olduğu yaz sezonunda yolcu trafiği artarken sadece Temmuz ayında gerçekleşen yolcu trafiği ise şöyle;
Londra Gatwick-Antalya: 46 bin 649
Londra Gatwick-Bodrum Milas:17 bin 470
Londra Gatwick-Dalaman: 59 bin 10
Londra Gatwick-İstanbul AHL: 20 bin 597
Londra Gatwick-Sabiha Gökçen: 8 bin 336
Londra Gatwick-İzmir Adnan Menderes: 9 bin 585
Londra Heathrow-İstanbul AHL: 105 bin 448
Londra Luton-Ankara Esenboğa: 2 bin 695
Luton-Antalya: 10 bin 647
Luton-Bodrum: 5 bin 227
Luton-Dalaman: 8 bin 245
Luton-Gaziantep: 867
Stansted-Antalya: 20 bin
Stansted-Bodrum: 7 bin 426
Stansted-Dalaman: 23 bin 586
Stansted-İstanbul AHL: 7 bin 190
Stansted-Sabiha Gökçen: 34 bin 327
Stansted-İzmir Adnan Menderes: 4 bin 846
2018'de Londra Heathrow-İstanbul Atatürk Havalimanı arasında taşınan yolcu trafiği(geliş ve gidiş)
Aralık: 87 bin 335
Kasım: 83 bin 705
Ekim: 95 bin 799
Eylül: 94 bin 808
Ağustos: 102 bin 858
Temmuz: 105 bin 448
Haziran: 86 bin 581
Mayıs: 87 bin 624
Nisan: 94 bin 962
Mart: 84 bin 467
Şubat: 71 bin 373
Ocak: 79 bin 437
Toplam: 1 milyon 71 bin 397
2018 yılında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yolcu trafiği (geliş ve gidiş)
Aralık: 211 bin 236
Kasım: 248 bin 363
Ekim: 687 bin 387
Eylül: 768 bin 182
Ağustos: 834 bin 192
Temmuz: 796 bin 221
Haziran: 723 bin 151
Mayıs: 604 bin 539
Nisan: 398 bin 72
Mart: 221 bin 564
Şubat: 173 bin 514
Ocak: 190 bin 862
Toplam: 5 milyon 830 bin 283
(Fotoğraflı)
Gökhan Artan / İstanbul, 25 Şubat () - Birleşik Krallık'tan tatil için Türkiye’ye gelişlerin artması, Türk hava yolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında İstanbul aktarmalı transit uçanlar da dahil 2018 yılında 5 milyon 830 bin yolcu trafiğinin gerçekleşmesi dikkat çekti. 2017 yılında ise 4 milyon 568 bin yolcu trafiği gerçekleşmişti. Yalnızca Londra'nın Heathrow ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında yolcu trafiği ise bir milyonu aştı.