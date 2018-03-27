Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...
Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, yaralılar var
Ambulans ile otomobil çarpıştı ölü...
Sarayburnu'nda otomobil takla attı; 1 yaralı
Sarayburnu'nda otomobil takla attı

Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı

ŞANLIURFA'da Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı. Kurbanların kesildiği törende konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, "Bu yıl Atatürk Barajı'ndan gelen suyla, Harran Ovası'nda...

Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı
ŞANLIURFA'da Atatürk Barajı'ndan Harran Ovası'na su verilmeye başlandı. Kurbanların kesildiği törende konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) 15'inci Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, "Bu yıl Atatürk Barajı'ndan gelen suyla, Harran Ovası'nda 1 milyon 850 bin dekarlık bir alan suya kavuşuyor" dedi.
Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 45'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü ve buğdayın da yüzde 9'unun üretildiği Şanlıurfa'da, kuraklık nedeniyle çiftçiler, DSİ 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden kanallara su verilmesi talebinde bulundu. Talebi olumlu karşılayan DSİ, Atatürk Barajı tünellerinin kapaklarını açarak kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'na su vermeye başlandı. Kuraklığın sulama ihtiyacı bulunan bölgelerdeki ürünleri etkilememesi için Atatürk Barajı göl rezervuarından alınan su, her biri 26.5 kilometre uzunluğunda, 7.62 metre çapında ve toplamda 328 metreküp kapasiteli 2 tünel yardımı ile ana isale kanallarına, oradan da bu kanallar ile Mardin ve Harran regülatörlerine aktarılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yapılan yatırımlar ile Harran Ovası’nda 1 milyon 850 bin dekar alan suyla buluşacak.
2018 yılı sulama mevsiminin açılmasıyla birlikte DSİ bağlı Şanlıurfa Tünelleri Kontrol Merkezi'nde dualar eşliğinde kurban kesilip, tünelin kapağı açılarak Harran Ovası'na su verilmeye başladı. Bölgede son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığına dikkat çeken DSİ 15'inci Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, bu yıl sulama sezonunun açılmasıyla birlikte Harran Ovası'nda 1 milyon 850 bin dekar alanın sulanacağını belirtti. Gökçe, şunları söyledi:
"Bugün Atatürk Barajı'ndan Şanlıurfa, Harran ve Mardin ana kanallarına su vermeye başladık. Son iki yıldır 44 yılın en kurak sezonu yaşandı. Bölgede 2018 yağış oranı verileri oldukça altlarda seyrediyor. Dolayısıyla GAP Projesi'nin yüzde 85'i kaynağı olan Atatürk Barajımızdaki su rezerviyle ilgili bizler de sezonda çiftçilerimizin sıkıntı çekmemesi için doğru ve tasarruflu su kullanması manasında belli aşamalarda tasarruf yapmak zorunda kaldık. Geçen cumartesi bir yağmur beklentimiz vardı. Ancak beklenen yağış olmayınca bugün Şanlıurfa tünelleri çıkışında bu 3 ana kanalımıza su verdik. Suyumuz Atatürk Barajı'ndan geliyor. 26.5 kilometre çift tünelleri vasıtasıyla su buraya kadar geliyor. İki tünel kapasitemiz yaklaşık 328 metreküp saniyedir. Bugün burada bıraktığımız suyla 1 milyon 850 bin dekarlık bir alan suya kavuşuyor."
'BİZ SU ZENGİNİ ÜLKE DEĞİLİZ'
Bölgede sulanan alanın çok büyük olduğuna dikkat çeken Gökçe, çiftçiye suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulunarak, "Buradan bütün çiftçilerimize şunu söylüyorum: Öncelikle sulama sezonunda bırakılan bu suyun Allah bereket getirmesini niyaz ediyorum. Ama suyun da tasarruflu kullanılmasını istiyorum. Onların bu konuda daha fazla duyarlı olmasını istiyorum. 'Su ayak izi' dediğimiz bir şey var. Bir A4 kağıdını çöpe attığınızda onda 10 litrelik bir su bulunmaktadır. Her şeyin tasarruflu kullanılması gerekiyor. Şanlıurfalı çiftçilerimiz kuraklığın ne olduğunu çok iyi biliyor. Ülkemizin geleceği bu sudur. Suyumuzu ve toprağımızı verimli kullanmalıyız. Suyu israf etmeyelim. Biz su zengin bir ülke değiliz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314