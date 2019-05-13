ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

İstanbul, 13 Mayıs () – Türkiye genelinde, çeşitli sektörlerden, çeşitli büyüklükte şirketler, üst yönetimlerindeki çeşitli pozisyonlara atamalar gerçekleştirdi.

Metro Türkiye: Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü Seçil Demiralp oldu

Metro Türkiye’nin Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü pozisyonuna Seçil Demiralp atandı. Yeni görevine 1 Nisan itibarıyla başlayan Demiralp, 2004’te TAB Gıda Pazarlama Departmanı’nda iş hayatına başladı. 2008’de Burger King ve Arby’s markalarından sorumlu Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenen Demiralp, 2015 yılında da TAB Gıda Pazarlama Genel Müdürlüğü pozisyonunda görev aldı.

Global Compact Türkiye: Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Cemal Dördüncü atandı

Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’in Türkiye Ağı’nın Başkanlığına, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü seçildi. Dördüncü, 2022 yılına kadar sürdüreceği görevini Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin’den devraldı. Global Compact’in 6 Mayıs’ta düzenlenen 7. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şu değerlendirmeyi yaptı:

“İş dünyası doğru iş birlikleri ile tüm bilgi birikimini, kıvraklığını ve kaynaklarını hedeflere çözüm üretmeye kanalize ettiğinde ve en iyi bildiği şeyi, yani ‘iş yapmayı’ sorumlu hale getirdiğinde dönüşümün dinamosu olmaması için hiçbir neden yok! Önümüzde daha gidecek uzun bir yol var, ancak etki yaratmak isteyen paydaşlar için Global Compact Türkiye’nin doğru bir adres olduğuna inanıyoruz.”

Prometeon: Baş Üretim Direktörlüğüne Hakan Yalnız, Türkiye Fabrika Direktörlüğüne Bahadır Özer atandı

Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı şirketi Prometeon’un Türkiye’deki Fabrika Direktörü Hakan Yalnız, Prometeon Lastik Grubu’nun Üretim Direktörlüğüne atanırken, Yalnız’ın görevine de şirketin Çin’deki Ar-Ge Merkezi’nin direktörü olan Bahadır Özer atandı. Prometeon Lastik Grubu’nun İtalya’daki genel merkezinde görev alacak olan Yalnız, şirketin Türkiye, Mısır ve Brezilya’daki fabrikalarının üretimden sorumlu olacak. Nisan 2019 itibarıyla Prometeon Lastik Grubu’nda “Chief Manifacturing Officer” olarak görevine başlayan Yalnız bu atama ile Prometeon’un küresel olarak üst düzey görev alan dört yöneticisinden biri oldu. Kariyerine 1992 yılında Pirelli’de başlayan Bahadır Özer de, Yalnız’dan devraldığı Prometeon Türkiye Fabrika Direktörlüğü görevini yapacak.

Bilyoner.com: Genel Müdürlük görevine İlker Baydar atandı

Türkiye’nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner’in yeni Genel Müdürü İlker Baydar oldu. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin önde gelen perakende kurumlarında üst düzey yönetici olarak görev yapan İlker Baydar yönetimindeki Bilyoner, yeni dönemde online şans oyunları sektörünün öncüsü olarak istikrarlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

CMC Turkey: Bilgi Teknolojileri & İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Erçin Öztuncel oldu

Türkiye’nin önde gelen dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden CMC Bilgi Teknolojileri Departmanı’nda 2009 yılından bu yana çalışan ve Yazılım & Uygulama Geliştirme Direktörü olarak görev alan Erçin Öztuncel, Bilgi Teknolojileri & İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Kariyerine Sakarya Üniversitesi Vakfı’nda yazılım mühendisi olarak başlayan Öztuncel, Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş ve Speechouse’ta yazılım mühendisliği görevini üstlendi.

Sodexo: Mali İşler Müdürlüğü (CFO) görevine Tansel Sözer, Sodexo Birleşik Arap Emirlikleri CFO görevine da Kaan İyibozkurt atandı

Sodexo Türkiye’de 2010 yılından bu yana CFO olarak görev alan Kaan İyibozkurt’un Sodexo Birleşik Arap Emirlikleri’ne atanmasıyla Sodexo Türkiye CFO’luk görevine Tansel Sözer getirildi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamlayan Tansel Sözer, kariyerine Deloitte’ta başladı. Sözer, Deloitte’un ardından sırasıyla Exel, DHL, Chep, DHL Freight ve Acemar’da çalıştı.

Takeda ICMEA: Bölge Başkanlığı görevine Andrey Potapov atandı

Japonya merkezli ilaç şirketiTakeda’nın, Hindistan, BDT (Rusya, Ukranya ve Beyaz Rusya’dan oluşan “Bağımsız Devletler Topluluğu”) ve Türkiye’nin de içinde olduğu Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan ICMEA Bölge Başkanlığı’na Andrey Potapov atandı. Takeda Rusya Genel Müdürü ve BDT Bölgesi Başkanı olarak görevini sürdüren Potapov’un Takeda – Shire birleşmesinin ardından getirildiği yeni pozisyonu, Takeda'nın operasyonel odağını ICMEA bölgesinde geliştirmesini sağlayacak. Potapov, yeni göreviyle ilgili şu yorumu yaptı:

“Shire'ın işletmemize entegrasyonunu ve bunun, hastalara daha iyi hizmet verebilmemiz için getireceği pek çok fırsatı sabırsızlıkla beklediğimiz bu günler Takeda'nın bölgesel operasyonlarının başına geçmek için harika bir zaman.”

Pierre Fabre İlaç Türkiye: İlaç Onkoloji İş Birim Müdürlüğüne Simge Cemaller Yanılmaz atandı

Pierre Fabre Türkiye Onkoloji İş Birim Müdürü Simge Cemaller Yanılmaz, Nisan 2019 itibariyla Pierre Fabre İlaç Onkoloji “İş Birimi Direktörü” pozisyonuna atandı. Simge Cemaller Yılmaz, 2016 yılında Ürün Müdürü olarak katıldığı, 2016 yılından bu yana da liderliğini üstlendiği Pierre Fabre Onkoloji iş birimine iş geliştirme, saha ekipi kurma ve yönetme, satış stratejisi kurgulama gibi alanlarda büyük katkılar sağladı. Simge Cemaller Yılmaz yeni görevinde Onkoloji iş biriminin Satış, Pazarlama ve Ticari operasyonlarından sorumlu olacak.

Kuveyt Türk: Hamit Kütük KT Portföy Yönetimi A.Ş’ye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atandı

Kuveyt Türk’te 23 yıldır çeşitli kademelerde görev yapan Hamit Kütük, KT Portföy’e yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı. Kütük yeni görevine Nisan 2019 tarihi itibarıyla başladı. Bankacılık kariyerine 1996 yılında Kuveyt Türk Hazine bölümünde dealer olarak başlayan Kütük, Kuveyt Türk’teki kariyerine sırasıyla Hazine Pazarlama Müdürü, Döviz ve Kıymetli Madenler Piyasalarından Sorumlu Birim Müdürü, Hazine Pazarlama Birim Müdürü ve Aktif Pasif Yönetimi Birim Müdürü olarak devam etti.

Shell & Turcas: Ticari Yakıtlar Direktörlüğüne Onur Sezer, Ortadoğu ve Afrika Bölgesel Lisans Müdürlüğü görevine Evren Diker atandı

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Shell & Turcas’ta 2015 yılından bu yana Türkiye Ticari Yakıtlar Direktörü olarak görev alan Evren Diker Shell Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesel Lisans Müdürü olarak atandı. Shell & Turcas’ta Yatırımlar Müdürü olarak görev yapan Onur Sezer ise 1 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Ticari Yakıtlar Direktörlüğü görevine oldu. (Fotoğraflı)