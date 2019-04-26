ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

İstanbul, 26 Nisan () – Türkiye genelinde, çeşitli sektörlerden, çeşitli büyüklükte şirketler, üst yönetimlerindeki çeşitli pozisyonlara atamalar gerçekleştirdi.

Hitachi Vantara: Ankara Bölge Satış Müdürlüğü’ne Semih Puyan atandı

Hitachi Vantara Türkiye’nin Ankara Bölge Satış Müdürü Semih Puyan oldu. Daha önce DellEMC, SAP, Microsoft, Servus Bilgisayar, Havelsan gibi şirketlerde çalışan Puyan, Hitachi Vantara’nın Ankara bölge satış ekibine liderlik edecek. Puyan, teknoloji sektöründe 15 yılın üzerindeki tecrübesi, alandaki derin bilgi birikimi ve uzmanlığıyla Hitachi Vantara’nın Ankara bölgesindeki büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde rol üstlenecek.

Cathay Group: Genel Müdür Yardımcılığı görevine İsmail Özcan atandı

İsmail Özcan, Nisan 2019 itibariyle Cathay Group Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Profesyonel iş hayatı boyunca, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği, Sektörel Yayıncılar Derneği gibi çeşitli sektörel dernek ve birliklerde üye olan ve çeşitli zamanlarda bu derneklerin yönetim kurullarında görev alan Özcan, üç yıl boyunca kurucu üyesi olduğu sivil toplum örgütü Gayrimenkul İçin Strateji Platformu’nun (GİSP) genel sekreterliğini yaptı. Özcan, hala Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Zeytindostu Derneği’nin, Turyap Yapı San. ve Tic. A.Ş. adına Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ‘nin (GYODER) üyeliğini yapmaktadır.

Amgen ve Mustafa Nevzat: Pazar Erişim ve Ar-Ge Direktörlüğü görevine Dr. Bilgen Dölek atandı

Biyoteknoloji şirketi Amgen Türkiye’de Mustafa Nevzat Ticari Operasyonlar ve Teknik Operasyonları tek merkezden yönetilmeye başladı. Bu kapsamda Amgen ve Mustafa Nevzat İlaç ticari operasyonlarının tüm ortamlarda daha güçlü temsil edilebilmesi adına Pazar Erişim ve Ar-Ge ekipleri de birleştirildi. Şirkette Pazar Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olan Bilgen Dölek bu sorumluluğunun yanı sıra Ar-Ge Biriminin yönetimini de üstlenerek Pazar Erişim ve Ar-Ge Direktörü oldu. Sağlık endüstrisinde görev yaptığı 16 yılın 12 yılında ilaç endüstrisinin önde gelen firmalarından Bristol-Myers Squibb ve Amgen Türkiye şirketlerinin yönetim ekibinde çalışan Dölek, bu şirketlerde Kıdemli Medikal Müdürlük, İş Birim Direktörlüğü, Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörlükleri gibi pozisyonlarda görev aldı. Dölek yeni görevinde Pazar Erişim, Ar-Ge, Kurumsal İlişkiler ve Sağlık Politikalarından sorumlu olacak.

Sandoz Türkiye: Uzmanlık Ürünleri İş Birimi’nin Direktörlüğü görevine Tolga Süha Balkan atandı

Uluslararası birçok şirketin bölge ve satış müdürlüğü görevleriyle 22 yıllık deneyime sahip olan Tolga Süha Balkan, Sandoz Türkiye’nin ağırlıklı olarak transplantasyon, onkoloji alanındaki biyobenzer ürünlerini kapsayan Uzmanlık Ürünleri İş Birimi’nin Direktörü oldu. Profesyonel kariyerine 1997 yılında Roche Türkiye’nin Bölge Satış Müdürlüğü’nde Satış Temsilcisi olarak başlayan Balkan, 2001-2011 yılları arasında Roche Türkiye’de Bölge Müdürü, 2011-2014 yılları arasında Gilead Türkiye’de Kıdemli Satış Müdürü, 2013-2015 yılları arasında ise Gilead Türkiye’de Kıdemli Ürün Müdürü olarak çalıştı.

Vorwerk: Türkiye Operasyonları Direktörlüğü görevine Ömer Barış Turan atandı

Alman şirketler grubu Vorwerk’in Türkiye operasyonlarının başına Ömer Barış Turan getirildi. Turan, 2005 yılından 2011 yılına kadar Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmalarda satış müdürlüğü ve satış direktörlüğü görevlerini üstlendi. Turan, daha sonra 2011- 2018 yılları arasında sağlık ve güzellik ürünleri ile öne çıkan LR Health & Beauty firmasının Türkiye ülke müdürlüğünü yaptı.