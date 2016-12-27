Atalay Gümrah Eczacıbaşı CEO’su oluyor

İstanbul, 27 Aralık () - Eczacıbaşı Topluluğu’nda 2003 yılından bu yana CEO’luk görevini sürdüren Dr. Erdal Karamercan, bayrağı Atalay Gümrah’a devrediyor. Eczacıbaşı’ndan yapılan açıklamada, halen Yapı Ürünleri Grubu Başkanı olarak görev yapan Atalay Gümrah, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren CEO’luk görevini üstlenecek. Erdal Karamercan ise yeni dönemde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Holding Başkanlık Kurulu Üyesi olarak Topluluğun yönetimine etkin biçimde katkıda bulunmaya devam edecek. Atalay Gümrah Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret bünyesinde Bölge Sorumlusu olan Gümrah, 1994-1997 arasında VitrA UK’de Ticaret Müdürü olarak çalıştı. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun satış ve pazarlama kuruluşunu kurmak ve ülkedeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, 1997’de Rusya’daki EBM Jsc’nin Şirket Müdürü olarak görevlendirildi. 1999-2005 yılları arasında, sırasıyla İntema’nın Proje ve Toplu İşler Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı; 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı. Görevi 1 Şubat itibarıyla devralacak Ocak 2011’de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılının Ekim ayında, mevcut görevlerinin yanı sıra, Grup Başkanlığı görevini üstlendi. 1 Şubat 2017 itibarıyla ise Eczacıbaşı Topluluğu CEO’luğu görevini devralacak. 1967 yılında Giresun’da doğan Atalay Gümrah, 1986’da Galatasaray Lisesi, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmasının ardından, yine aynı üniversitede 1994 yılında Endüstri Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan Gümrah; aynı zamanda Toprak İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Gümrah, evli ve iki çocuk babası.